Вночі ворог обстріляв селище Мар'янське на Дніпропетровщині та Нововоронцовку на Херсонщині

«На ранок 04 04 22 ситуація в регіоні повністю контролюється ЗСУ та Військовою адміністрацією. Вночі були сильні обстріли орками із систем залпового вогню Нововоронцовки та Мар'янського. Жертв немає. Раніше ми провели евакуацію до Кривого Рогу. Дякуємо всім, хто погодився тимчасово виїхати, тепер ви переконалися, що це було правильне рішення.Все буде Україна», - написав на своїй сторінці у Facebook Олександр Вілкул.