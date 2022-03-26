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Олександр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

31 березня, день закінчується, надзвичайних ситуацій у регіоні не було зафіксовано. Місто та всі його служби працюють у штатному режимі. 
Нагадую, що під час спрацювання сирени системи оповіщення необхідно якомога швидше дістатись до укриття і знаходитись у ньому до отримання сповіщення про відбій тривоги. Не нехтуйте елементарними правилами, які можуть врятувати вам життя. 

Ворожих військ та техніки в рамках доріг біля міста немає, тож є надія, що вечір буде добрим, а ніч спокійною. 

Все буде Україна!

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