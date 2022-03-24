Олександр Саюк: Доброго вечора, нікопольці!

30 березня, день закінчується, надзвичайних ситуацій у регіоні не було зафіксовано. Переговорний процес між Україною та росією дозволив стабілізувати ситуацію й у нашому регіоні. Зараз на усіх рубежах ситуація контрольована, військові та тероборона міцно боронять наш спокій.Тож я хочу звернутись ще раз до керівників підприємств, які зараз не працюють. Будь ласка, швидше розглядайте питання відновлення виробництв. Нікопольцям зараз потрібна робота, а державі податки, для того, щоб у нас і надалі існувала можливість чинити спротив ворогу.Щодо робочих місць. Ми спілкуємось з керівництвом центру зайнятості. На сьогодні у місті є десятки вакансій. Закликаю всіх, хто шукає роботу звертатись до фахівців центру зайнятості. Також щотижня ми будемо публікувати інформацію щодо актуальних вакансій на це час.Закликаю і підприємців та керівників виробництв надавати до центру зайнятості інформацію з необхідними вам вакансіями. Давайте у цей складний час підтримувати один одного!Ворожих військ та техніки в рамках доріг біля міста немає, тож є надія, що вечір буде добрим, а ніч спокійною. В черговий раз нагадую, що під час сирени необхідно прийняти всі міри для забезпечення власної безпеки.Все буде Україна!