Внимание отключаем геолокацию на мобильных. Срочно
Враг понял, что метки снимаются, и будет наводиться по скоплениям мобильных телефонов. Нужно отключить геолокацию. передайте всем. только геолокацию.
Инсайд
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