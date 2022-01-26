Эвакуация нардепов и драки до крови. Как протестовали ФОПы и что дальше

Под стенами парламента 25 января прошел едва ли не самый громкий митинг "SaveФОП". Первый рабочий день Верховной Рады закончился штурмом, эвакуацией депутатов, стычками протестующих с силовиками, задержаниями и пострадавшими. Требования предпринимателей неизменны – они хотят, чтобы депутаты отменили внедрение кассовых аппаратов. Однако власть в этом вопросе категорична – Гетманцев заявил, что "разговор с ФОПами окончен". Но предприниматели не сдаются – они объявили бессрочную акцию протеста.
Стычки под РадойВо вторник, 25 января, в Киеве под стенами Верховной Рады начался масштабный митинг предпринимателей, которые съехались практически со всей страны. Их требования, в целом, не изменились – они хотят отмены обязательного внедрения регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов, РРО). Во второй половине дня активисты выдвинули ультиматум власти и потребовали переговоров с депутатами.
Фото: Vesti.ua
Несмотря на то, что протестующие были настроены радикально еще задолго до протеста, депутаты заявляли, что на компромиссы идти не будут. Корреспондент Vesti.ua Валентин Банных за день до стычек, 24 января, взял комментарий у нардепа, главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Нардеп был категоричен, заявив, что с протестующими предпринимателями "разговор окончен". По его словам, подавляющее большинство установило себе РРО, и митингующие могут даже "распять Гетманцева на площади", но это вряд ли поможет отменить фискализацию.
Уже во второй половине дня протестующие "SaveФОП" заявили, что собираются брать штурмом парламент и дают депутатам 15 минут на выход. Под Раду начали стягивать силовиков, двери закрыли на металлический засов, никого не впускали и не выпускали. Постепенно ситуация начала выходить из-под контроля, последовали первые задержания. Протестующие держали плакаты с надписями "Не ведите на измену", "Нет, уничтожению упрощенной системы налогообложения".
Фото: Vesti.ua
Лидер движения Сергей Доротич заявил в комментарии Vesti.ua, что на протест собралось около 40 тысяч митингующих. "Это были активисты и участники движения "SaveФОП", но также были и обычные предприниматели, которые не являются активными участниками движения", – рассказал Доротич. По его словам, некоторых предпринимателей "ввела в заблуждение" власть, поэтому на нынешнем протесте они выступали "в роли антимайдана". "Они (власти. – Vesti.ua) пытались нивелировать протест, но им не удалось", – заявил лидер "SaveФОП".
После натиска активистов правоохранители перешли в контратаку и прорвались к сцене, откуда через аудиотехнику велась координация протестующих. Силовики буквально тащили людей по асфальту, многих задержали. Схватили, в том числе, и Сергея Доротича.
Наш корреспондент сообщил, что один из протестующих долгое время не приходил в сознание после помощи медиков, однако позже ему стало лучше. В результате столкновений под Радой пострадали и правоохранители – они надышались газом.
Фото: Vesti.ua
Народных избранников эвакуировали из парламента через подземный переход. И, несмотря на то, что это было соблюдением мер безопасности, в соцсетях активно раскритиковали нардепов, которые "боятся ответить перед протестующими".
Уже в 16:30 под стенами Рады стало снова спокойно. Некоторые протестующие ушли, другие грозились стоять бессрочно – в "SaveФОП" объявили новый митинг, который должен начаться завтра в 9:00.
Против чего выступают ФОПыРегистраторы расчетных операций стали обязательными для физических лиц-предпринимателей (ФОП), работающих с наличными. Закон, которым ввели новые правила, целый год был причиной акций протестов – движение "SaveФОП" каждый раз собиралось возле парламента и на Крещатике, требуя его отмены или отсрочки.
Противники регистраторов воспринимают принуждение к РРО как давление и говорят, что требование власти отказаться от "тетрадей" и перейти к цифровым технологиям в малом бизнесе – не самое важное для Украины нововведение.
Эксперты обращают внимание, что, во-первых, РРО могут стать обременительными для ФОПов на упрощенной системе налогообложения. Во-вторых, предприниматели не знают, как будет работать система для аппаратов, что делать, если произойдет сбой программы или исчезнет интернет – за последние несколько месяцев по этому вопросу уже поступали жалобы. Предпринимателям не предоставили подробные и удобные инструкции или не приставили "помощников", которые могли бы дать советы, как легче установить аппарат.
В-третьих, аппараты – не бесплатные. При покупке именно механического РРО предприниматель понесет значительные финансовые затраты (хотя программное обеспечение для компьютера или гаджета будет стоить меньше).
В-четвертых, власти вводят довольно ощутимые штрафы для ФОПов. Если предприниматель будет осуществлять расчетные операции без применения кассового аппарата, то получит штраф в размере 100% стоимости проданных с этими нарушениями товаров за первое нарушение и 150% – за повторно совершенное нарушение в течение года.
При этом Даниил Гетманцев заявлял в Раде, что уже есть более 300 тысяч РРО, установленных ФОПами на едином налоге. "Мы имеем рост более чем в 5 раз выдачи фискальных чеков. Я думаю, что эта реформа состоялась, а любые манипуляции по переносу, отмене – от лукавого", – заявлял нардеп.
Чего ждать дальшеПо мнению экспертов, сегодняшняя акция не станет последней, протесты будут периодически возникать, потому что, с большой вероятностью можно сказать, что требования митингующих не удовлетворят. При этом Сергей Доротич в комментарии изданию заявил, что протестующие не собираются отступать.
"Мы стоим на позиции – никаких уступок. Мы требуем решения вопроса, чтобы Рада пересмотрела вопрос, чтобы приняла законопроект №5866-1 (отсрочка введения кассовых аппаратов. – Vesti.ua) или пусть уходит в отставку. Они уничтожают украинский бизнес, делают украинцев бедными, уничтожают Украину в целом. У нас протест с политическими требованиями – голосуй или иди на три буквы", – заявил Доротич. Рано или поздно власть уйдет, сказал он, и добавил, что протестующие помогут ей уйти как можно раньше.
Впрочем, политологи уверены, что опасности для власти протесты не несут.
"Эта тема долгоиграющая – она не представляет собой особой опасности для власти. У нас никогда не были опасными экономические или социальные протесты, они касались либо геополитических вопросов или выборов, как 2004 году. Поэтому я бы не переоценивал активизацию протестов. В то же время и не говорил бы, что это не имеет никакого смысла. Это все-таки подтачивает власть, ее уверенность в собственных силах и заставляет отступать и обороняться", – заявил в комментарии Vesti.ua политолог Вадим Карасев.
По его словам, давление ФОПов не настолько сильное, чтобы депутаты пошли на компромиссы. "Желание власти уступить или отступить нет, но и у протестующих нет ресурса, чтобы заставить власть пойти на компромисс", – говорит эксперт.
Политолог Андрей Бодров заявил Vesti.ua, что власть не пойдет на "откат", потому что сильно зажата обстоятельствами, которые ей, даже при желании пойти навстречу предпринимателям, не позволят сделать это.
"Первое – внешние требования по отношению к Украине не ухудшать бюджетные показатели, чтобы сохранять вероятность своевременного возврата платежей по долгам. Второе – падение рейтинга заставляет власть… изобретать способы выдачи денег под различными предлогами, например, увеличение зарплат. Это необходимые шаги, но власть их делает не для того, чтобы сбалансировать ситуацию в экономике. Власть это делает, чтобы сохранить собственные электоральные перспективы. То есть, шаги власти будут направлены на то, чтобы как можно больше налогов собрать, а потом отправить их на те категории, которые являются наиболее электорально ценными: бюджетная сфера, учителя и медики", – рассказывает Бодров.
Отдельно политологи прокомментировали эвакуацию депутатов из здания в разгар протестов через черный ход, поскольку именно это разозлило многих пользователей Сети.
"Для наших депутатов, для Рады этот случай не является экстремальным. Это не те митингующие под Радой, которые были в 2014 году. Там действительно речь шла об угрозах жизни отдельным депутатам. Здесь же – это легкий испуг", – говорит Карасев.
В свою очередь, Бодров подчеркнул, что в последнее время видна тенденция по игнорированию протестных акций ФОПов телеканалами и другими СМИ. По его словам, крупные съемочные группы не заинтересованы в том, чтобы помочь протестующим.
"Наоборот, они, скорее всего, станут на сторону власти, потому что находятся под довольно плотным колпаком. В условиях закрытия многих каналов и роста антиолигархической борьбы, каждый из владельцев крупных телеканалов, сделав не тот жест, может вполне себе оказаться в списке "олигархов" и лишиться медиаактивов", – отметил Бодров.
Источник:
https://vesti.ua/politika/evakuatsiya-nardepov-i-draki-do-krovi-kak-protestovali-fopy-i-chto-dalshe