Сохранится ли легендарное кафе "Аленка"?
Кафе "Аленка", на проспекте Шевченко, помню его еще с детства, вынуждено закрыться. В чем проблема и о чем лишь просит директор кафе Наталья Черняева в нашем видео материале:
Телефон для связи с Натальей: 066 786 0719, 067 864 2235 (вайбер)
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