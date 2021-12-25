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Сохранится ли легендарное кафе "Аленка"?


Кафе "Аленка", на проспекте Шевченко, помню его еще с детства, вынуждено закрыться. В чем проблема и о чем лишь просит директор кафе Наталья Черняева в нашем видео материале:



Телефон для связи с Натальей: 066 786 0719, 067 864 2235 (вайбер)

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