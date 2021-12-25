Боксеры Никополя завоевали 7 медалей на турнире памяти Александра Зинченко

На прошлых выходных в городе Каменское в местной Академии бокса прошел турнир, посвященный памяти тренера БК "Дзержинец" Александра Зинченко.На эти соревнования были приглашены сильнейшие боксеры области 2008/2009 и 2010/2011 годов рождения. Так что уровень конкуренции в поединках был весьма серьезным. От спортсменов требовалось продемонстрировать все свое техническое мастерство.Успешно выступили на этих соревнованиях и боксеры Никополя. Воспитанники тренеров Александра Мымрикова, Андрея Сыпченко и Константина Чекалова показали высокий уровень подготовки и очень зрелищные поединки. Спортивную честь города защищали Иван Жданкин, Евгений Жила, Артём Вечко , Егор Лозненко (тренер Александр Мымриков), Ярослав Ткаченко, Сергей Горбатенко (тренер Константин Чекалов), Никита Колмаков (тренер Андрей Сыпченко).В итоге они завоевали 5 «золотых» и 2 «серебряные медали, достойно представив родной город на этом турнире. По словам Александра Мымрикова такие соревнования очень важны для молодых боксеров, которые получили хороший опыт и проверку своих навыков. Как президент федерации бокса Никополя он поблагодарил всех тренеров за хорошую подготовку спортсменов.Поздравляем спортсменов и их наставников. Желаем новых достижений и побед!