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Боксеры Никополя завоевали 7 медалей на турнире памяти Александра Зинченко


На прошлых выходных в городе Каменское в местной Академии бокса прошел турнир, посвященный памяти тренера БК "Дзержинец" Александра Зинченко.

На эти соревнования были приглашены сильнейшие боксеры области  2008/2009 и 2010/2011 годов рождения. Так что уровень конкуренции в поединках был весьма серьезным. От спортсменов требовалось продемонстрировать все свое техническое мастерство.

Успешно выступили на этих соревнованиях и боксеры Никополя. Воспитанники тренеров Александра Мымрикова, Андрея Сыпченко и Константина Чекалова показали высокий уровень подготовки и очень зрелищные поединки. Спортивную честь города защищали Иван  Жданкин, Евгений  Жила, Артём   Вечко ,  Егор  Лозненко (тренер Александр Мымриков), Ярослав Ткаченко, Сергей Горбатенко (тренер Константин Чекалов), Никита Колмаков  (тренер  Андрей Сыпченко).

В итоге они завоевали 5 «золотых» и 2 «серебряные медали, достойно представив родной город на этом турнире. По словам Александра Мымрикова такие соревнования очень важны для молодых боксеров, которые получили хороший опыт и проверку своих навыков. Как президент федерации бокса Никополя он поблагодарил всех тренеров за хорошую подготовку спортсменов.

Поздравляем спортсменов и их наставников. Желаем новых достижений и побед!

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