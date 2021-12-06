З 7 грудня на території Дніпропетровської області скасовується "червоний" рівень епідеміологічних обмежень

З 7 грудня на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей та міста Києва скасовується "червоний" рівень епідеміологічних обмежень. Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні 6 грудня.Як повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, нове епідеміологічне зонування набуде чинності з 00:00 7 грудня.Він також нагадав, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, що торкнуться, першою чергою, невакцинованих українців. Відтепер відвідувати громадські заклади на "жовтому" рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку 063/о.Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна буде використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ — COVID-сертифікат про одужання.За критеріями Міністерства охорони здоров'я, визначеними для "червоної" зони, завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я для пацієнтів з COVID-19, повинна складати понад 65%; кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення — більше ніж 60; коефіцієнт виявлення COVID-19 методом ПЛР — більш як 20%; рівень зростання загальної кількості госпіталізованих протягом останніх семи днів — більш як 50%.