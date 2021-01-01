Приз від «Прайзмі» вирушив до наполегливої ​​жительки Нікополя

Невдачі минулого іноді змушують людину сумніватися у власних силах і везінні. На щастя, в акціях «Прайзмі» виграти може кожен учасник. Минуле не важливо, головне – вірити в себе сьогодні. Мешканка Нікополя Дядькина Зінаїда Григорівна так і вчинила. До чого це призвело, читайте в статті.
75-річна Зінаїда Григорівна Дядькина живе в Дніпропетровській області. У маркетингових акціях «Прайзмі» вона бере участь з грудня 2020 року. Спочатку замовляла лікувальні засоби для зміцнення здоров'я. Пізніше Зінаїда Григорівна вирішила: в акціях повинні перемагати прості люди. У грудні вона вперше випробувала везіння, але це призвело до кількох програшів.
В акції 30 червня 2021 року Зінаїді Григорівні посміхнулася удача. При проведенні акції прозвучало її ім'я. Це означало тільки одне: скоро зустріч з представниками «Прайзмі» й отримання довгоочікуваного виграшу.
Не так давно зустріч відбулася. Жінка не приховувала радості: неодноразово подякувала представникам «Прайзмі» за грошову нагороду, розповіла багато фактів про себе й озвучила на адресу українців теплі побажання.
«Я вважаю, що простий українець може виграти в акції! Потрібно виконувати всі умови, які дані. Вони непрості, але може виграти будь-яка людина. Все пройшло згідно з правилами, спасибі вам!» – прокоментувала Зінаїда Григорівна. Вона побажала учасникам не здаватися і доводити справи до кінця.
Жінка підписала договір, отримала сертифікат переможця і незабаром побачила на банківській картці грошовий виграш.
Щокварталу «Прайзмі» влаштовує маркетингові акції за допомогою лототрону і капсул. Представник компанії випадковим чином формує виграшний номер, який відповідає замовленню одного з клієнтів компанії. Співробітники «Прайзмі» приїжджають у гості до людини, записують з нею інтерв'ю, привозять на підпис офіційний договір і вручають сертифікат. Так людина отримує гроші на речі і події, про які мріяла.
Інтерв'ю з Зінаїдою Григорівною дивіться за посиланням нижче. Щоб виграти грошовий приз, познайомтеся з акціями «Прайзмі» на офіційному сайті компанії.