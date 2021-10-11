Відкриття Алеї Героїв АТО. У Нікополі замайоріли бойові знамена українських захисників!

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14 жовтня ми відзначали День захисника и захисниці України. Це свято посідає особливе місце у новітній історії нашої держави. Воно є символом героїзму та військової доблесті усіх поколінь українських воїнів, що боронили рідну землю.З нагоди свята відбулися урочисті заходи участь у них взяли ветерани АТО/ООС, батьки та рідні загиблих героїв, представники міської влади, духовенства, підприємств і організацій.З вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Олександр Саюк. Він наголосив, що цей день є святом воїнів, які гідно та мужньо виконують свій обов’язок, захищаючи незалежність і мир заради нас.«Ми всі мусимо пам’ятати ціну нашої Незалежності. Тому в день Захисника України ми відкриваємо Алею Слави Героїв АТО. Ми повинні завжди пам’ятати кожне ім’я наших героїв нікопольців», – наголосив Олександр Саюк.З нагоди свята він особисто вручив відзнаки міського голови ветеранам бойових дій в Зоні АТО/ООС.Центральним моментом відкриття Алеї Героїв АТО стало піднятті прапорів 28 батальйонів і бригад у яких проходили і продовжують нести службу наші земляки. Честь підняти бойові стяги на спеціально встановлених флагштоках випала ветеранам бойових дій російсько-української війни.З проникливими віршами та піснями перед присутніми виступили діти та батьки загиблих героїв. В пам'ять про них у небо злетіли 35 голубів. Вони символізували число захисників, яких наше місто втратило у цій жахливій війні. Їх пам'ять вшанували хвилиною мовчання, після чого присутні поклали квіти до монументів з портретами загиблих земляків.Молебен та освячення «Алеї Героїв АТО» провів ієромонах Православної церкви України Меркурій.Як зазначив голова громадської організації «Нікопольська спілка учасників бойових дій АТО\ООС» і керівник Координаційної ради учасників бойових дій Володимир Гулівець, відкриття Алеї Героїв АТО стало результатом комплексних зусиль патріотів міста.».Володимир Гулівець особливо відзначив підприємства Нікополя, які надали посильну допомогу в реалізації задуму. Так, керівництво заводу "ІНТЕРПАЙП НіКО ТЬЮБ" передали Нікопольській спілці УБД АТО/АОС необхідну кількість труб для створення 28 флагштоків та 28 труб під їх монтування і встановлення на меморіалі «Захисник України». Для зазначеного підприємства така допомога є важливою складової його політики, адже на ньому працює близько сотні учасників АТО.Не можна не відзначити і компанію ВАТ «Нікопрогресбуд» на базі якої було виготовлено зазначені металоконструкції. Крім того, її фахівці прийняли безпосередню участь у встановлені флагштоків.Також координаційна рада учасників бойових дій і родин загиблих воїнів м. Нікополь звернулася до директора ТОВ «Б.К.Будсервіс» Артема Ляшенко, який надав бетон для вмонтування конструкцій.Слова подяки також потрібно висловити усім підприємцям, комунальним службам і працівникам, які зробили свій внесок у появу цього об’єкту.Створення у Нікополі «Алеї Героїв АТО» стало свідченням того, що наше місто береже і буде зберігати пам'ять про українських захисників, які захистили мирне небо над нашими головами.***Відео та світлини з урочистого відкриття Алеї Слави Героїв АТО