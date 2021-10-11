Відкриття Алеї Героїв АТО. У Нікополі замайоріли бойові знамена українських захисників!

З нагоди свята відбулися урочисті заходи участь у них взяли ветерани АТО/ООС, батьки та рідні загиблих героїв, представники міської влади, духовенства, підприємств і організацій.
З вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Олександр Саюк. Він наголосив, що цей день є святом воїнів, які гідно та мужньо виконують свій обов’язок, захищаючи незалежність і мир заради нас.
«Ми всі мусимо пам’ятати ціну нашої Незалежності. Тому в день Захисника України ми відкриваємо Алею Слави Героїв АТО. Ми повинні завжди пам’ятати кожне ім’я наших героїв нікопольців», – наголосив Олександр Саюк.
З нагоди свята він особисто вручив відзнаки міського голови ветеранам бойових дій в Зоні АТО/ООС.
Центральним моментом відкриття Алеї Героїв АТО стало піднятті прапорів 28 батальйонів і бригад у яких проходили і продовжують нести службу наші земляки. Честь підняти бойові стяги на спеціально встановлених флагштоках випала ветеранам бойових дій російсько-української війни.
З проникливими віршами та піснями перед присутніми виступили діти та батьки загиблих героїв. В пам'ять про них у небо злетіли 35 голубів. Вони символізували число захисників, яких наше місто втратило у цій жахливій війні. Їх пам'ять вшанували хвилиною мовчання, після чого присутні поклали квіти до монументів з портретами загиблих земляків.
Молебен та освячення «Алеї Героїв АТО» провів ієромонах Православної церкви України Меркурій.
Як зазначив голова громадської організації «Нікопольська спілка учасників бойових дій АТО\ООС» і керівник Координаційної ради учасників бойових дій Володимир Гулівець, відкриття Алеї Героїв АТО стало результатом комплексних зусиль патріотів міста.
«Створення у Нікополі повноцінної Алеї героїв АТО є важливим кроком для увіковічення пам’яті наших захисників, патріотичного виховання молоді. Рішення встановити прапори усіх частин у яких служили та продовжують нести службу нікопольці, що захистили Україну, було прийнято на засіданні Координаційної ради і його підтримали наші ветеранські організації. На мою думку, розвиток та удосконалення цього об’єкту має об’єднати усіх нас, адже тільки спільними зусиллями ми досягнемо необхідного результату..
Приємно, що цю ідею підтримало керівництво міста і особисто міський голова Олександр Саюк. Слід також відзначити роль «Центру допомоги учасникам АТО/ООС та усіх, хто приєднався до реалізації цього проекту».
Володимир Гулівець особливо відзначив підприємства Нікополя, які надали посильну допомогу в реалізації задуму. Так, керівництво заводу "ІНТЕРПАЙП НіКО ТЬЮБ" передали Нікопольській спілці УБД АТО/АОС необхідну кількість труб для створення 28 флагштоків та 28 труб під їх монтування і встановлення на меморіалі «Захисник України». Для зазначеного підприємства така допомога є важливою складової його політики, адже на ньому працює близько сотні учасників АТО.
Не можна не відзначити і компанію ВАТ «Нікопрогресбуд» на базі якої було виготовлено зазначені металоконструкції. Крім того, її фахівці прийняли безпосередню участь у встановлені флагштоків.
Також координаційна рада учасників бойових дій і родин загиблих воїнів м. Нікополь звернулася до директора ТОВ «Б.К.Будсервіс» Артема Ляшенко, який надав бетон для вмонтування конструкцій.
Слова подяки також потрібно висловити усім підприємцям, комунальним службам і працівникам, які зробили свій внесок у появу цього об’єкту.
Створення у Нікополі «Алеї Героїв АТО» стало свідченням того, що наше місто береже і буде зберігати пам'ять про українських захисників, які захистили мирне небо над нашими головами.
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Відео та світлини з урочистого відкриття Алеї Слави Героїв АТО
http://city-nikopol.com.ua/9378-vdeo-ta-svtlini-z-urochistogo-vdkrittja-aleyi-slavi-geroyiv-ato.html
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