Субботний прямой эфир: "Субъективное мнение" от 11 сентября (19:00) НЕ состоится
Субботний прямой эфир: "Субъективное мнение" от 11 сентября (19:00) НЕ состоится
По причине от нас не зависящей, (заболела ведущая Оксана Зеленяк), поэтому провести "Субъективное мнение" от 11 сентября не представляется возможным. Приносим извинения и уверены что следующий выпуск программы проведем вдвойне интересней, с новыми силами. Спасибо за понимание!
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