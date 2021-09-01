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Субботний прямой эфир: "Субъективное мнение" от 11 сентября (19:00) НЕ состоится

Субботний прямой эфир: "Субъективное мнение" от 11 сентября (19:00) НЕ состоится

По причине от нас не зависящей, (заболела ведущая Оксана Зеленяк), поэтому провести "Субъективное мнение" от 11 сентября не представляется возможным.
Приносим извинения и уверены что следующий выпуск программы проведем вдвойне интересней, с новыми силами.
Спасибо за понимание!

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