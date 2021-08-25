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Шаную воїнів, біжу за героїв України!


Увага! Всеукраїнський легкоатлетичний забіг в пам'ять про загиблих воїнів

Початок 28.08.2021 о 10:00 центральний вхід парку "Перемоги", реєстрація учасників 09:00 - 09:40  

Відділ з питань спорту,
"Центр допомоги учасникам АТО та членам їх сімей",
Управління гуманітарної політики НМР

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