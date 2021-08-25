Шаную воїнів, біжу за героїв України!

Увага! Всеукраїнський легкоатлетичний забіг в пам'ять про загиблих воїнівПочаток 28.08.2021 о 10:00 центральний вхід парку "Перемоги", реєстрація учасників 09:00 - 09:40Відділ з питань спорту,Управління гуманітарної політики НМР