Мешканці Дніпропетровщини можуть безкоштовно протестуватися на гепатит

Мешканці області можуть безкоштовно пройти експрес-тести на гепатити В і С. Для цього слід звернутися до сімейного лікаря. Швидка діагностика доступна у медзакладах «первинки». Про це повідомили у Дніпропетровській ОДА.«Вчасна діагностика – запорука якнайшвидшого одужання. А у випадку з вірусним гепатитом – ще й допоможе зберегти життя. Зробити експрес-тести можна в найближчій амбулаторії у сімейного лікаря», – розповіла в.о. директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Вікторія Кулик.Окрім експрес-діагностики, можна пройти і поглиблене обстеження на гепатити В і С. У разі потреби – отримати безкоштовні препарати. Такі медпослуги надають у 19 закладах області.У 2021-му на Дніпропетровщині виявили 140 хворих на хронічні вірусні гепатити.Джерело: