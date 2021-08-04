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Мешканці Дніпропетровщини можуть безкоштовно протестуватися на гепатит


Мешканці області можуть безкоштовно пройти експрес-тести на гепатити В і С. Для цього слід звернутися до сімейного лікаря. Швидка діагностика доступна у медзакладах «первинки». Про це повідомили у Дніпропетровській ОДА.

«Вчасна діагностика – запорука якнайшвидшого одужання. А у випадку з вірусним гепатитом – ще й допоможе зберегти життя. Зробити експрес-тести можна в найближчій амбулаторії у сімейного лікаря», – розповіла в.о. директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Вікторія Кулик.

Окрім експрес-діагностики, можна пройти і поглиблене обстеження на гепатити В і С. У разі потреби – отримати безкоштовні препарати. Такі медпослуги надають у 19 закладах області.

У 2021-му на Дніпропетровщині виявили 140 хворих на хронічні вірусні гепатити.

Джерело:
https://adm.dp.gov.ua/

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