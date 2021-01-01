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У Нікополі після п’ятиденних пошуків поліцейські виявили тіло 15-річної дівчини

Весь цей час дитину розшукували  правоохоронці, надзвичайники,  бійці Нацгвардії та волонтери. На жаль,  сьогодні, 19 червня, за будівлею у промисловій зоні  м. Нікополя дівчину було виявлено мертвою. 

Розшукати тіло допоміг кінолог зі службовим собакою – бельгійською вівчаркою Бєс. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група та експерти-криміналісти.

Нагадаємо: Повідомлення про зникнення дитини надійшло до поліції 15 червня. Мати дівчини розповіла, що напередодні ввечері донька пішла гуляти і не повернулася. На розшук дитини були орієнтовані всі служби поліції – ювенальні поліцейські, кінологи зі службовими собаками, превентивні співробітники та військові. Правоохоронці перевірили  вокзали, ринки, пляжі, парки, закинуті будівлі,  а також обстежили покинуті будівлі, лісосмуги та інші місця, де могла перебувати дівчинка. Після п’яти днів пошуків її тіло виявили на пустирі за покинутою будівлею.

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