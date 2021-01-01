В Нікополі вшанували пам'ять десантників, які загинули в катастрофі літака під Луганськом (фото)

В історії кожної країни є моменти, які навіки ділять її життя на періоди «До» і «Після». Для українського суспільства такою віхою стала трагедія, що відбулася у червні 2014-го року в небі над Луганськом.14 червня 2014 року приблизно о першій годині ночі, терористами було підступно збито український літак ІЛ-76. На його борту перебувало 40 десантників 25-ої окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та дев’ять членів екіпажу. Україна в одну мить втратила 49 своїх синів і в цей час то була найбільша одномоментна втрата Збройних Сил у цьому конфлікті.Сьогодні біля меморіалу «Захисник України» відбувся урочистий захід, під час якого місто вшановувало пам'ять героїв. Участь у ньому взяли представники міської влади, громадських організацій, духовенства, ветерани АТО/ООС та небайдужі патріоти.Для Нікополя ця трагедія має особливе значення. Адже серед загиблих в небі над Луганськом було троє наших земляків: рядовий Кулібаба Руслан Миколайович, ст. солдат Кузнецов Антон Олександрович та рядовий Москаленко Сергій Олександрович. Біль від цього теракту і через 7 років продовжує відгукуватися у серцях городян.Як було зазначено на мітингу, Нікополь ніколи не забуде імена простих хлопців, які віддали своє життя за Україну і мирне небо над нашими головами. Згадали цього вечора й інших земляків, які пішли з життя у червні місяці в різні роки війни.Пам'ять про них вшанували хвилиною мовчання та залпами почесного салюту. Після цього присутні поклали квіти до меморіалу.«Десантники не вмирають – вони просто вирушають на небо і не повертаються» - ці слова стали символами трагедії, але водночас прикладом сили воїнського духу та вірності обовязку. Час не загоїть біль нашої втрати. Але імена героїв продовжують жити в наших душах і серцях.