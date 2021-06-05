Первый в Украине «Хиппи трейл». Проект «Ніжки-доріжки» покорил Токовский водопад (+ видео)

Тарас Шевченко

5 июня одно из самых живописных мест нашего региона, водопад возле поселка Токовское, стал эпицентром масштабного мероприятия «Перший в Україні ХІПІ-ТРЕЙЛ», который можно было справедливо охарактеризовать настоящим «Биг-фестом». Оно объединило любителей активного спорта и полноценный культурный фестиваль.Более 80 спортсменов из разных городов и регионов Украины приняли участия в забегах в окрестностях живописного каньона реки Каменка. Они соревновались на дистанциях 3, 11, 19 и 38 километров! Последнее испытание действительно было для самых выносливых и сильных духом.Организатором действа выступил проект «Ніжки-доріжки». Проведение забега и фестиваля в столь живописном месте стало нетривиальной задачей, но в итоге с ней прекрасно справились.Покорять тропы токовских водопадов приехали не только никопольчане, но также участники их Киева, Одессы. Харькова, Сум, Новомосковска, Днепра, Кривого Рога и других населенных пунктов.Добавим, что стилистика фестиваля и забегов была связана с культурным движением хиппи, поэтому участники вместе с гостями старались использовать аксессуары, которые напоминали бы о бунтарях эпохи 60-х годов прошлого столетия. Так, кроме победителей забегов в этот день определялись чемпионы в номинациях «Лучший Хиппи» и «Лучшая Хиппачка».Параллельно гости Биг-феста могли освоить уроки йоги, игры на экзотических музыкальных инструментах, покататься на лошадях, в целом весело и интересно провести время.Что касается самих участников забегов, то они продемонстрировали примеры силы духа и тела. Проверить свои силы в этом нелегком испытании решались люди самого разного возраста. Самому младшему участнику было всего 7 лет, а самому старшему 72!Одним из тех, кто своим примером доказал, что бегу все возрасты покорны, стал работник НЗФ Юрий Шилов. Который покорил дистанцию в 38 километров в свои 56 лет! Еще одним известным представителем спортивной общественности Никополя на мероприятии стал Александр Парфенюк, настоящая легенда города. В его активе участие в 100 официальных забегах на марафонскую дистанцию. И в этот раз он сумел преодолеть испытание в виде самой длинной дистанции «Хиппи-трейла».Такие люди показывают достойный пример молодому поколению. Кстати, помогали участникам забегов юные волонтеры, в роли которых выступили студенты Металлургического техникума и Медицинского колледжа.В каждом виде забегов были свои победители и призеры, которых организаторами наградили медалями и подарками. Но каждый участник, пересекая финишную черту, уже был победителем. И каждого встречали заслуженными аплодисментами и криками поддержки.«Перший в Україні ХІПІ-ТРЕЙЛ» прошел в великолепной дружеской атмосфере, оставив невероятные впечатления. Его организаторы выразили уверенность, что в следующий раз это мероприятие пройдет еще более масштабно, ярко и красочно. Самые яркие моменты, эмоции и впечатления людей смотрите в нашем видео.