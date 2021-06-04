ВИПУСКНИЙ-2021 У ДЮСШ «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГ» - КРОК У ДОРОСЛЕ ЖИТТЯ!

Фото Татьяны Харлан

2 червня 2021 року, незабутній та яскравий урочистий вечір, присвячений закінченню навчального 2020/2021 року провели у ДЮСШ «Електрометалург». Ретельна підготовка, хвилювання та метушня – все позаду. А зараз – гарні, молоді, сповнені сил та надій, сподівань та віри у завтрашній день, Випускники-2021 крокують гордо та натхненно по червоній доріжці – гордість ДЮСШ «Електрометалург». 26 випускників юнаків та дівчат від завтра вже стануть зовсім дорослими та обиратимуть власну стежку у житті.І ось розпочинається офіційна частина. З вітальним словом до випускників звернувся голова правління, генеральний директор АТ НЗФ, член Національного олімпійського комітету України Володимир Куцін. «В житті кожної людини буває не так багато днів, які залишаються в пам’яті назавжди, сьогодні, дорогі випускники, саме такий день, він дійсно неповторний. Ви закінчили справді велику роботу – навчання у спортшколі і вийшли на дорослий шлях. Тому дозвольте щиро привітати вас з тим, що ви вже створили в цьому житті. Попереду у вас роки навчання у вищих навчальних закладах, роки праці. Я впевнений, що ви такі молоді, красиві, яскраві, будете творити майбутнє України. Будьте щасливими, будьте наполегливими, будьте вірними собі, будьте міцними у своїх переконаннях. У добру, щасливу путь, випускники 2021!»Розділила радість свята із випускниками заступник міського голови м. Нікополя Ірина Харченко.Вітаючи із закінченням школи, вона побажала випускникам віри у завтрашній день, надії на власні сили, цілеспрямованості, рухатися вперед і не зупинятися на досягнутому, ставити перед собою найсміливіші завдання і втілювати їх в життя.За традицією жоден урочистий захід на стадіоні «Електрометалург» не проходив без запалювання олімпійського вогню. Почесне право запалити Олімпійський Вогонь було надано випускникам ДЮСШ «Електрометалург»: майстру спорту України зі скелелазіння, призерці чемпіонату світу серед школярів та молодіжного Кубку Європи Оксані Буровій та неодноразовому призеру чемпіонату України з легкої атлетики Олегу ВасилишинуЯк результат наполегливої праці випускники отримали свідоцтва та медалі. Свідоцтво з відзнакою за високі спортивні досягнення отримали 15 «золотих» медалістів!Не залишилися без уваги і батьки випускників, які брали активну участь у спортивному житті своїх дітей. Вони отримали подяки від ДЮСШ «Електрометалург».Святкового настрою додавали виступ юних гімнасток – призерок чемпіонату Дніпропетровської області, які отримали спеціальний подарунок від міського голови Олександра Саюка.Прощалися випускники із спортивною школою, взявшись за руки з тренерами, щоб запам’ятати цю мить на все життя!!!! .