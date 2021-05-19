У період з 16-00 години 28 травня 2021 року до 12-00 години дня 29 травня 2021 року КП «Нікопольводоканал» проводитиме дезінфекцію на водопровідних мережах і спорудах міста, а також в селах: Кам’янське, Приміське, Південне, Чкалове та Олексіївка без зупинки водопостачання.З 16-00 години 28 травня 2021 року до 12-00 години дня 29 травня 2021 року вода подаватиметься з підвищеною дозою хлору під тиском. Звертаємо особливу увагу мешканців, що на даний період користування водою для питних потреб суворо заборонено.Просимо мешканців завчасно запастися питною водою для користування на період часу з 16-00 години 28 травня до 22-00 години 29 травня 2021 року.В період проведення дезінфекції можливе зниження тиску води на верхніх поверхах багатоповерхових будинків.Для забезпечення ефективності дезінфекції водопровідних мереж та попередження засмічення фільтрів приладів обліку водоспоживання не рекомендується відкривати крани подачі холодної води з 16-00 години 28 травня 2021 року до 12-00 години 29 травня 2021 року. З 12-00 години 29 травня 2021 року необхідно відкрити крани, вентилі та інші запірні пристрої, для скиду через внутрішні мережі залишкової хлорної води.Звертаємо Вашу увагу на те, що:Від 16-00 години 28.05.2021року подаватиметься вода з підвищеною дозою хлору, використовувати воду для питних потреб суворо заборонено!З 22-00 години 29.05.2021року питне водопостачання буде відновлено.Просимо вибачення за тимчасово заподіянні незручності.