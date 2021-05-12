Захід присвячений Дню матері (фото)

Сьогодні у палаці урочистих подій відбувся захід присвячений Дню матері, на якому були присутні матері та дружини загиблих воїнів АТО/ООС.Гостей вражали різноманітними танцювальними та вокальними виступами, активну участь у яких приймали діти.На святі був присутній міський голова Нікополя Олександр Саюк. Він привітав усіх присутніх зі святом, подякував присутнім матерям, за те, що виховали справжніх патріотів своєї держави, тих, хто незважаючи ні на що пішов та захистив нашу Україну. Олександр Саюк наголосив, що влада робитить все належне та пам’ятає подвиг справжніх героїв своєї землі.Наприкінці заходу діти привітали матерів солодкими подарунками та квітами.