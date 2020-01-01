Почалася підготовка до пляжного сезону

До відкриття пляжного сезону, яке традиційно відбувається 1 червня кожного року, ще є час. Але вже зараз працівники Нікопольської міської комунальної аварійно-рятувальної служби почали перший, але не останній, етап підготовки міського пляжу до прийому відпочиваючих.
Половину території міського пляжу протяжністю 28 тисяч квадратних метрів комунальники вже очистили від сміття. Знайти тут можна все що завгодно, від купи недопалків до порожніх пляшок. На сьогодні зібрали та вивезли близько 16 кубометрів сміття. Але безвідповідальні нікопольці постійно додають комунальникам роботи.
– Наші працівники кожного дня збирають три-чотири мішки сміття, яке люди залишають на пляжі після відпочинку, – говорить керівник Нікопольської міської комунальної аварійно-рятувальної служби Юрій Кантор.
Є у працівників аварійно-рятувальної служби і добровільні помічники, які самотужки саджають вздовж пляжу молоді дерева. Цього року висадили дев’ять саджанців і встановили стовпчики, щоб на газон не заїжджали автівки.
До того ж тут додатково встановили три камери відеоспостереження і тепер вся інформація з дев’яти відеокамер надходить на монітор комп’ютера чергового, що дозволяє спостерігати за порядком на всій території міського пляжу.
Отже, до початку літнього сезону організоване місце масового відпочинку нікопольців та гостей нашого міста буде чистим та безпечним, запевняють комунальники.