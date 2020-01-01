Вічна пам'ять тобі, Анжела!

Сьогодні, 12 квітня рано вранці була вбита добра людина, відомий волонтер, голова громадської організації «Волонтерська сотня Нікополя», Лавриненко (Мончинська) Анжела, яка з 2014 року регулярно надавала волонтерську допомогу воїнам ЗСУ, НГУ та добровольчих батальйонів на території проведення антитерористичної операції.У 2018 році була нагороджена Президентської відзнакою «За гуманітарну участь в антитерористичній операції» та має відзнаку міського голови «За заслуги перед містом».Як повідомляє Нікопольське районне управління поліції від отриманих численних ушкоджень потерпіла померла у лікарні не приходячи до тями. За підозрою у вчиненні злочину правоохоронці затримали 25-річного мешканця Нікопольського району.12 квітня о 5:40 до чергової частини Нікопольського районного управління поліції надійшло повідомлення від фельдшера швидкої медичної допомоги про те, що до травматологічного відділення з тілесними ушкодженнями з будівлі по вул. Електрометалургів доставлено жінку, яка від отриманих травм померла.Проведеними оперативними заходами поліцейські встановили та затримали, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, підозрюваного у вбивстві зловмисника.Наразі слідчим за погодженням із окружною прокуратурою зловмиснику оголошено про підозру за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Тривають слідчі дії.Час і місце де можна буде попрощатися з Анжелою повідомимо додатково