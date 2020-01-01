Всеукраїнський забіг в Нікополі! Всі на СТАРТ!

✅Унікальна можливість перевірити себе на витривалість! 💪😁
✅ Всеукраїнський 🏃забіг🏃 в Нікополі!
✅ Кожен біжить скільки зможе - свій ОСОБИСТИЙ Максимум! Але не менше одного кола - 2,35км.
✅ Ті хто хоче позмагатися за нагороди🏆 повинен пробігти Максимальну відстань за виділений час - 8 годин!
✅ Все фіксується електронним хронометражем!
✅ Підтримка музикальна🎤🎹, харчова🍏🍌 і емоційна!😁
✅ Всі умови для вашого ОСОБИСТОГО РЕКОРДУ!
✅ Також є можливість пробігти дітям🏃♂️ 750м і отримати пам'ятну медаль!
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