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Всеукраїнський забіг в Нікополі! Всі на СТАРТ!

 
✅Унікальна можливість перевірити себе на витривалість! 💪😁
 ✅ Всеукраїнський 🏃забіг🏃‍ в Нікополі!
 ✅ Кожен біжить скільки зможе - свій ОСОБИСТИЙ Максимум! Але не менше одного кола - 2,35км.
 ✅ Ті хто хоче позмагатися за нагороди🏆 повинен пробігти Максимальну відстань за виділений час - 8 годин!
 ✅ Все фіксується електронним хронометражем!
 ✅ Підтримка музикальна🎤🎹, харчова🍏🍌 і емоційна!😁
 ✅ Всі умови для вашого ОСОБИСТОГО РЕКОРДУ!
 ✅ Також є можливість пробігти дітям🏃‍♂️ 750м і отримати пам'ятну медаль!
 РЕЄСТРАЦІЯ 👇 ТУТ 👇
vseprobegi.org

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