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Как жители Никополя помогают фермерам "Україна це ТИ"


Почему мы плохо живём?, мы же такие же обычные люди как в Германии, США и Канаде. Ответ прост... не такие мы люди, еще и верим в то что нам кто-то не дает жить хорошо.


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