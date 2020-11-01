Саюк или Олейник??? Вот в чём вопрос...





Никопольчане, осталось всего несколько дней до второго тура выборов главного должностного лица в системе местного самоуправления - Никопольского городского головы. На следующие 5 лет мы выбираем вектор развития нашего города, и жителям города предстоит сделать ответственный выбор – или мэром Никополя будет Саюк Александр Иванович, или Олейник Руслан Юрьевич.Страсти накаляются с каждым днем – интернет буквально завален бездоказательной «чернухой» и необоснованными обвинениями. По городу регулярно распространяются листовки с оскорбительным содержанием в отношении того или иного кандидата, и даже членов их семей.У меня очень много претензий к нынешней избирательной кампании. Скажу откровенно – таких грязных выборов в Никополе ещё не было никогда. Здесь и незаконная агитация, подкуп и подвоз избирателей, «карусели», и много другое…Но первый тур состоялся, итоги подведены... Что касается депутатов Никопольского городского совета, то здесь у меня серьёзное разочарование. К сожалению, кардинально обновить депутатский корпус не удалось…. Да, в городском совете будут новые депутаты, но многие из них явно зависимы от организаторов действующих в городе коррупционных схем.Никопольчане зачастую вслепую голосовали за партийный бренд, и даже не вникали в персональный состав списков кандидатов в депутаты городского совета.У меня остались определенные надежды на второй тур выборов никопольского городского головы, который состоится 22 ноября. От того, кого мы выберем, зависит: будет ли Никополь развиваться, или будет продолжать стагнировать….Хочу высказать свое мнение о кандидатах, вышедших во второй тур. На мой взгляд, кандидатура Александра Саюка наиболее предпочтительна. Да, у него есть определенные недостатки, идеальных людей не бывает, и я неоднократно высказывал ему свои претензии. Но он более прозрачен и открыт для жителей города. Он – никопольчанин, прежде всего. При условии формирования сильной управленческой команды, Александр Саюк может изменить ситуацию в городе к лучшему.Относительно кандидатуры Руслана Олейника - хочу остановиться более подробно.Мне бы очень не хотелось, чтобы на пост мэра был избран человек, исповедующий жизненные принципы, по которым осуществлял свою противоправную деятельность Остап Бендер.Руслан Олейник появился в нашем городе ещё в 2014 году. Тогда он баллотировался в народные депутаты Украины. Проиграл, набрав мизерное количество голосов, и его никто из жителей города практически и не запомнил.Второй приход Руслана Юрьевича в Никополь случился два года назад – в конце 2018 года. Он активно участвовал в избирательной кампании лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко. Но когда на горизонте вырисовалась партия «Слуга народа», Руслан Олейник сразу же перешел в этот перспективный лагерь. Впрочем, это его личное право….Я хочу рассказать никопольчанам о том, каким образом Руслан Олейник вводит их в заблуждение. Во всех своих выступлениях Олейник акцентирует внимание на своем огромном управленческом и административном опыте, на большом объеме знаний в сфере безопасности и борьбы с коррупцией. Когда я увидел перечень должностей, которые якобы занимал Руслан Юрьевич на протяжении своей бурной трудовой деятельности, то откровенно удивился «многогранному таланту» этого человека. Но опыт моей правоохранительной деятельности подсказал – надо бы проверить… В итоге я пришел к однозначному выводу: – Руслан Олейник выдает себя не за того, кем он является на самом деле.Давайте вместе выборочно изучим его «послужной список», опубликованный в Интернете в одном из комментариев на странице Руслана Олейника в ФБ.Первые ДВА указанных места работы: директор службы безопасности в фирмах «Днипро-Трек» и «Контракт – мир». Период времени – с 2007 по 2012 год. В государственном реестре судебных решений по поводу указанных фирм я нашел полсотни разных документов, которые однозначно свидетельствуют: ООО «Днипро – Трек» и «Контракт – Мир» - это фиктивные предприятия, организованные с целью обналичивания денежных средств.Получается, целых пять лет Руслан Олейник трудился…. в обналичивающих фирмах, юридическим языком – в конвертационных центрах. По всей видимости, здесь и кроется источник его хорошего благосостояния.В 2012 году Руслан Олейник также баллотировался в депутаты Верховной Рады Украины. Но в Декларации он указал другое место работы: Заместитель председателя Федерации профсоюзов малого и среднего предпринимательства Украины.Это было сразу же оспорено Председателем указанной Федерации, который направил соответствующее опровержение на имя руководителя ЦИК Украины.Ну а в декларации Руслан Олейник указал годовой доход в 32 тысячи гривен (получается, менее по 3 тысяч в месяц), но одновременно кандидат в народные депутаты Украины имел в собственности целых 6 дорогостоящих автомобиля.С 2012 по 2016 года он якобы поочередно работал советником руководителей: «Энергоатома», предприятия «Артемсоль», и даже председателя Днепропетровской ОБЛГОСАДМИНИСТРАЦИИ.По поводу Днепропетровской обладминистрации есть официальный ответ: НИКОГДА Руслан Юрьевич Олейник не работал ни штатным советником главы ОГА, ни советником на общественных началах. Получается, кандидат на пост городского головы просто обманывает никопольчан.По поводу работы Олейника на заводе «Квант» концерна «Укроборонпром» и страховой кампании «СПАР» никакой информации нам получить не удалось по той причине, что указанные предприятия в настоящее время находятся в стадии ликвидации. Но во всех этих предприятиях Руслан Юрьевич ОЛЕЙНИК, 1985 года рождения, НЕ ПЛАТИЛ налогов с заработной платы. Другими словами, он не занимал штатных должностей.Далее Руслан Олейник указал, что с 1 ноября 2019 года он трудится преподавателем кафедры военной подготовки госуниверситета железнодорожного транспорта, город Днепропетровск. Эта позиция требует отдельного комментария.Я кандидат наук, имею ученое звание доцента и преподавал в государственных ВУЗах Украины. Так вот, должность преподавателя госвуза подпадает под обязательное декларирование доходов лица, занимающего эту должность.Открываем сайт НАЗК, вводим «Олейник Руслан Юрьевич» и находим только ДВЕ декларации, которые принадлежат полному однофамильцу нашего кандидата на пост городского головы. Это военнослужащий одной из воинских частей, расположенных в Полтавской области.Декларации Р.Ю.Олейника, 1985 года рождения, на сайте НАЗК нет.Таким образом, существуют ДВА варианта:1. Или кандидат на пост Никопольского городского головы Руслан Юрьевич Олейник НИКОГДА не работал преподавателем на военной кафедре ни в одном государственном ВУЗе Украины.2. Или Руслан Олейник совершил коррупционное правонарушение и не подал свою декларацию о доходах. В этом случае он должен быть привлечен у административной ответственности и лишен права участвовать в выборах.Я считаю, что наиболее вероятен ПЕРВЫЙ вариант. – Руслан Олейник «рисует» себе красивую биографию и банально обманывает никопольчан.Далее – по поводу «активной» борьбы с коррупцией со стороны Р.Ю.Олейника.Общественный союз «Никопольчане», которым я руковожу, регулярно занимается антикоррупционными расследованиями. За последнее время мы задокументировали несколько схем по расхищению бюджетных средств на миллионы гривен. По нашим материалам открыто два десятка уголовных производств, получены решения суда в пользу Громады.Мне, как специалисту в области правоохранительной деятельности, абсолютно понятна «фэйковая» борьба с коррупцией, на которой каждый день пиарится Руслан Олейник. Ничего он в Никополе в этом направлении не сделал, кроме пустых заявлений и обещаний. Самая громкая его акция – в октябре 2020 года Руслан Юрьевич провел рейд по «наливайкам», где, как он объявил, изъял много контрафактной продукции и спирта. С учетом рисуемого образа «огромного специалиста в сфере безопасности и борьбы с коррупцией» эта акция сродни стрельбе «из пушки по воробьям». Оказывается даже сотрудников СБУ Руслан Юрьевич привлек к этому процессу. К изъятию спирта….Было бы смешно, если бы я не понимал, как Олейник обманывает никопольчан. При этом он представляется заместителем руководителя комиссии по законности и правопорядку при Днепропетровской ОГА. Только вот указанная комиссия была расформирована 11 сентября.Можно продолжать анализ «трудового пути» Руслана Юрьевича Олейника. Но результат будет один и тот же. На мой взгляд, на должность Никопольского городского головы баллотируется не совсем порядочный человек, который фактически никогда не работал на благо Украины. Источники его доходов неизвестны.Поэтому, моё решение однозначно: я буду голосовать за Саюка Александра Ивановича.