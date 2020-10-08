Субботний прямой эфир: "Субъективное мнение" от 10 октября (19:00)

Обо всем что происходило за уходящую неделю и не толькоВ студии Виктор Артеменко и Оксана ЗеленякПрямой эфир проводим каждую субботу в 19:00 на нашем ютуб каналеПосле загружаем в группу газета "ГОРОД Никополь" на ФБи сохраняем на оф. сайте газета "ГОРОД Никополь":