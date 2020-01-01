Субботний прямой эфир: "Субъективное мнение" от 3 октября (19:00)

В студии Виктор Артеменко и Оксана Зеленяк
Прямой эфир проводим каждую субботу в 19:00 на нашем ютуб канале
https://www.youtube.com/c/ВикторАртеменко
После загружаем в группу газета "ГОРОД Никополь" на ФБ
https://www.facebook.com/groups/citynikopol/
Субботний прямой эфир: "Субъективное мнение" от 3 тктября (19:00)
Субботний прямой эфир: "Субъективное мнение" от 3 тктября (19:00) Обо всем что происходило за уходящую неделю и не только В студии Виктор Артеменко и Оксана Зеленяк Прямой эфир проводим каждую субботу в 19:00 на нашем ютуб канале https://www.youtube.com/c/ВикторАртеменко После загружаем в группу газета "ГОРОД Никополь" на ФБ https://www.facebook.com/groups/citynikopol/ и сохраняем на оф. сайте газета "ГОРОД Никополь": http://city-nikopol.com.uaОпубліковано Газета ГОРОД Никополь Субота, 3 жовтня 2020 р.
и сохраняем на оф. сайте газета "ГОРОД Никополь":
http://city-nikopol.com.ua