Рада отменила справки о несудимости для кандидатов на местных выборах

Денис Юдин

За решение проголосовали 325 нардеповСправка о несудимости не будет нужна для выдвижения кандидатов на местных выборах. Такое решение приняла сегодня, 15 сентября, Верховная Рада."За" проголосовали 325 нардепов, "против" – 0, "воздержались" – 3.Предложение было согласовано на совещании глав фракций перед перерывом в работе Рады. Во время перерыва комитет рассмотрел предложенный законопроект и вынес его на голосование в зал. Законопроект приняли в первом и втором чтениях без внесения поправок.Автор законопроекта, нардеп из фракции Голос Роман Лозинский, объяснил отмену справок о несудимости тем, что их получение является лишней бюрократической процедурой. Он отметил, что, заполняя документы, кандидат неоднократно заявляет о своей несудимости, и несет за это ответственность.