Андрей Дащенко: Прошу соответствующие службы просмотреть как работают у нас светофоры (фото, видео)



Скоро 1 сентября и наши дети пойдут в школу.

Прошу соответствующие службы просмотреть как работают у нас светофоры.



Скоро 1 сентября и наши дети пойдут в школу.Прошу соответствующие службы просмотреть как работают у нас светофоры.

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