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ВСЯ ПРАВДА О... Анна Сиделева от партии «Пропозиція»: сбор объективной информации


Уважаемые Никопольчане, после нашего эфира программы "Субъективное Мнение" в редакцию начали поступать звонки от возмущенных граждан и гражданок в том что мы не обоснованно высказали свое мнение относительно возможных кандидатов на пост городского головы. Может и так. Давайте попробуем вместе и глубже разобраться в каждом.
И так... Открываем рубрику " ВСЯ ПРАВДА О... " 

ВСЯ ПРАВДА О... Анна Сиделева от партии «Пропозиція»: сбор объективной информации
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