ВСЯ ПРАВДА О... Анна Сиделева от партии «Пропозиція»: сбор объективной информации

Уважаемые Никопольчане, после нашего эфира программы "Субъективное Мнение" в редакцию начали поступать звонки от возмущенных граждан и гражданок в том что мы не обоснованно высказали свое мнение относительно возможных кандидатов на пост городского головы. Может и так. Давайте попробуем вместе и глубже разобраться в каждом.И так... Открываем рубрику " ВСЯ ПРАВДА О... "ВСЯ ПРАВДА О... Анна Сиделева от партии «Пропозиція»: сбор объективной информацииВаше мнение?