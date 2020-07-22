Правительство продлило адаптивный карантин в Украине до 31 августа

Адаптивный карантин поможет осуществлять контроль уровня заболеваемостиКабинет Министров Украины принял решение о продлении адаптивного карантина до 31 августа. Соответствующее решение приняли на заседании правительства."Мы все видим, что такой формат и подход к карантинным мерам позволяет нам контролировать уровень заболеваемости в Украине. Работа на уровне отдельных регионов, работа на локальном уровне доказала свою эффективность, поэтому мы будем практиковать и продолжать такие подходы для контроля уровня заболеваемости и недопущения пиков или перезагрузки системы здравоохранения", - сказал Денис Шмыгаль.Премьер-министр добавил, что таким образом удастся усовершенствовать принципы адаптивного карантина. Также он надеется, что адаптивный карантин позволит уменьшить нагрузку на больницы и врачей.Напомним, в Украине за последние сутки выявили 829 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии в Украине Covid-19 заболели 60995 человек, 33172 - выздоровели, 1534 - умерли.