Школы с 1 сентября заработают в обычном режиме, — МОЗ

Тотального закрытия школ на карантин в Украине не будет. В случае увеличения показателей заболеваемости COVID-19, на местном уровне будут закрывать отдельные учебные заведения до стабилизации ситуации.Об этом заявил в эфире телеканала «Украина 24» заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает «Закон и Бизнес».По словам Ляшко, дети пойдут в школы 1 сентября, как обычно. В случае необходимости, некоторые учебные заведения могут закрывать на период, необходимый для стабилизации эпидемиологических показателей.«Если «красная зона» — школа закрывается на определенный период времени, стабилизируются показатели и школы открываются», — заявил главный санитарный врач.«Тотального закрытия школ на территории страны не будет, если не будут превышены пороги по гриппу и гриппоподобным заболеваниям», — сообщил Ляшко. По егословам, в областях Украины ежегодно закрываются школы из-за повышения заболеваемости гриппом и гриппоподобными заболеваниями и в связи с этим выработана четкая методология.Главный санитарный врач также сообщил, что Украина переходит на новую систему карантина. Будут определены зеленая, желтая, оранжевая и красная зоны.«Красная — это жесткий карантин, который у нас действовал в конце марта-начале апреля. Зеленая, желтая и оранжевая зоны — более легкие зоны, ограничивающие определенную деятельность, но не полностью закрывают. То есть там, соблюдая противоэпидемических требования, будут работать сферы экономики», — пояснил Ляшко.Тотального закрытия школ на карантин в Украине не будет. В случае увеличения показателей заболеваемости COVID-19, на местном уровне будут закрывать отдельные учебные заведения до стабилизации ситуации.Об этом заявил в эфире телеканала «Украина 24» заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает «Закон и Бизнес».По словам Ляшко, дети пойдут в школы 1 сентября, как обычно. В случае необходимости, некоторые учебные заведения могут закрывать на период, необходимый для стабилизации эпидемиологических показателей.«Если «красная зона» — школа закрывается на определенный период времени, стабилизируются показатели и школы открываются», — заявил главный санитарный врач.«Тотального закрытия школ на территории страны не будет, если не будут превышены пороги по гриппу и гриппоподобным заболеваниям», — сообщил Ляшко. По егословам, в областях Украины ежегодно закрываются школы из-за повышения заболеваемости гриппом и гриппоподобными заболеваниями и в связи с этим выработана четкая методология.Главный санитарный врач также сообщил, что Украина переходит на новую систему карантина. Будут определены зеленая, желтая, оранжевая и красная зоны.«Красная — это жесткий карантин, который у нас действовал в конце марта-начале апреля. Зеленая, желтая и оранжевая зоны — более легкие зоны, ограничивающие определенную деятельность, но не полностью закрывают. То есть там, соблюдая противоэпидемических требования, будут работать сферы экономики», — пояснил Ляшко.