Открываем рубрику: "Лето - пора отдыха. Как проводят выходные наши политики?"





Мы не будем вступать с кем то в сговор и публиковать что попросят, мы просто промониторим личные страницы наших политиков с открытым доступом в соцсетях и постараемся для себя получить ответ на вопрос: "Политики тоже люди?".



Первым попался, депутат и секретарь городского совета Александр Саюк, выложивший у себя на



Если кому интересно мое мнение: Считаю именно такие посты говорят об открытости. Может все таки - Тоже люди?

Что скажите??? Может просто не все?

Видим их в кабинетах, на ютубе, на фейсбуке иногда по ящику но всегда в официальной обстановке. А как же они отдыхают? Где? С семьей или ...?Мы не будем вступать с кем то в сговор и публиковать что попросят, мы просто промониторим личные страницы наших политиков с открытым доступом в соцсетях и постараемся для себя получить ответ на вопрос: "Политики тоже люди?".Первым попался, депутат и секретарь городского совета Александр Саюк, выложивший у себя на странице в фейсбук фото, судя по подписи и комментариям с Азовского моря с семьей, друзьями и пивом.Если кому интересно мое мнение: Считаю именно такие посты говорят об открытости. Может все таки - Тоже люди?Что скажите??? Может просто не все?

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