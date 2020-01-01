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Открываем рубрику: "Лето - пора отдыха. Как проводят выходные наши политики?"

Видим их в кабинетах, на ютубе, на фейсбуке иногда по ящику но всегда в официальной обстановке. А как же они отдыхают? Где? С семьей или ...? 

Мы не будем вступать с кем то в сговор и публиковать что попросят, мы просто промониторим личные страницы наших политиков с открытым доступом в соцсетях и постараемся для себя получить ответ на вопрос: "Политики тоже люди?".

Первым попался, депутат и секретарь городского совета Александр Саюк, выложивший у себя на странице в фейсбук фото, судя по подписи и комментариям с Азовского моря с семьей, друзьями и пивом.

Если кому интересно мое мнение: Считаю именно такие посты говорят об открытости. Может все таки - Тоже люди?
Что скажите??? Может просто не все?

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