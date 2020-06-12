Екатерина Жасминова: Я прошу всех неравнодушных людей, помочь !

СРОЧНО НУЖНА ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ МОЕМУ ПАПЕ !!!
Артеменко Владимиру 1971 года рождения.
Диагноз- Плоскоклеточный РАК языка , 4 стадии . Поражение метастазами лимфатических узлов.
Я прошу всех неравнодушных людей, помочь !
Репост - это уже огромная помощь , с миру по нитке и тогда мы сможем бороться с РАКОМ .
В документах всё детально описано .
Я прошу каждого ... помогите нам !
Сейчас очень много людей нуждаются в помощи .
Я тоже всегда помогала чем могла .
Даже не думала что и мне прийдётся просить.
Так сложилось .
Остаётся только бороться . Верить . Надеяться .
Помимо меня , у папы есть ещё маленькие дети , их трое .
Он не в силах сам потянуть лечение .
Сейчас нужно срочно пройти медицинское обследование, на которое нет средств. Нужны срочно химиотерапии.
Пожалуйста помогите !🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Хотя бы репост .
Огромное спасибо каждому .
4790 7299 1542 7306
«Ощадбанк»
Артеменко Владимир Анатольевич
Группа -
https://www.facebook.com/groups/310478616635606/?ref=share
Екатерина Жасминова