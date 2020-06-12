Екатерина Жасминова: Я прошу всех неравнодушных людей, помочь !

СРОЧНО НУЖНА ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ МОЕМУ ПАПЕ !!!Артеменко Владимиру 1971 года рождения.Диагноз- Плоскоклеточный РАК языка , 4 стадии . Поражение метастазами лимфатических узлов.Я прошу всех неравнодушных людей, помочь !Репост - это уже огромная помощь , с миру по нитке и тогда мы сможем бороться с РАКОМ .В документах всё детально описано .Я прошу каждого ... помогите нам !Сейчас очень много людей нуждаются в помощи .Я тоже всегда помогала чем могла .Даже не думала что и мне прийдётся просить.Так сложилось .Остаётся только бороться . Верить . Надеяться .Помимо меня , у папы есть ещё маленькие дети , их трое .Он не в силах сам потянуть лечение .Сейчас нужно срочно пройти медицинское обследование, на которое нет средств. Нужны срочно химиотерапии.Пожалуйста помогите !🙏🏻🙏🏻🙏🏻Хотя бы репост .Огромное спасибо каждому .4790 7299 1542 7306«Ощадбанк»Артеменко Владимир АнатольевичГруппа -