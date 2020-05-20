... незаконное размещение мусорных баков на территории частного сектора 4го и 1го кварталов.* Размещение мусорных баков нарушает статьи Законов Украины приведенных ниже:Cтт. 27 закона ” Про охрану здоровья(28010-12)”.Стт 1 закона Украины ”Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення(4004-12)”,Стт 4 Закона Украины ”Про благоустрій населених пунктів” (2807-15)Стт 24 Закону України ”Про відходи”(187/98-ВР)2.7. Мусорные контейнеры положено размещать на специально оборудованной площадке. Контейнерные площадки должны иметь водонепроницаемое твердое покрытие и быть оборудованы навесами, ограждениями и изолированы от объектов обслуживания населения, хозяйственных дворов и магистральных улиц полосой зеленых насаждений шириной не менее 1,5 м, не должны быть проходными для пешеходов и транзитного движения транспорта.НЕ СООТВЕТСТВУЕТ- мусорные контейнеры стоят прямо на прохожей части на обозрение всех жильцов, нету водонепроницаемого покрытия, нету навесов от дождя, не изолированы зелеными насаждениями шириной 1,5 метра!2.2.3. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого количества контейнеров но не больше 5.НЕ СООТВЕТСТВУЕТ- расстояние 3 метра до детской площадки, 8 метров к лавочке под парадным, 10 метров от окон 1 этажа.2.2.7. НЕ СООТВЕТСТВУЕТ- стоит на жаре и под дождем круглосуточно на обозрение жильцам прямо на прохожей части.2.3.3. Наземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков, и т.д.). Должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитан исходя из численности населения пользующегося уборной.НЕ СООТВЕТСТВУЕТ- нету водонепроницаемого ограждения(стен,крыши,дверей). По бокам стоит просто прозрачная сетка. Омывается дождем из-за чего все вытекает из мусорного резервуара вызывая вонь ..., так же не забываем о бродячих собаках ...* Уберите мусорные баки с территории частного сектора 4го и 1го кварталов туда от куда вы их взяли ... Пока это просьба ...