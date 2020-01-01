Рассказ итальянского врача: «Это не грипп, это война»

Итальянские СМИ распространяют пост врача клиники Humanitas Gavazzeni в Бергамо, который находится на переднем крае борьбы с эпидемией.В эмоциональной речи Даниэлле Маккини описывает свои будни. Он пишет, что дрожит, когда люди жалуются, что не могут ходить в спортзал или на футбол: «Ситуация драматическая. Другие слова не приходят на ум. Война буквально ворвалась, и сражения идут непрерывно днем и ночью. Один за другим несчастные приходят в отделение неотложной помощи. У них далеко не осложнения гриппа. Давайте прекратим говорить, что это плохой грипп. Люди следовали всем указаниям: сидели дома с лихорадкой, но теперь они больше не могут это переносить. У них дыхательная недостаточность, им нужен кислород».Он также пишет, что надо посмотреть правде в глаза — лекарства от вируса не существует. Врачи пытаются ослабить симптомы в надежде, что организм сам справится с болезнью: «Таблички с именами больных, которые раньше были разноцветными, в зависимости от тяжести состояния, теперь все красные. Диагноз — двухсторонняя пневмония».Доктор также развенчивает миф, что у молодых пациентов не может быть тяжелых осложнений:«Это спокойствие быстро проходит, когда вы видите молодого человека на аппарате для тяжелых случаев, который пропускает кровь, насыщает ее кислородом и возвращает обратно, в надежде, что это поможет организму справиться».«У нас 15-20 госпитализаций в день по одной и той же причине. Результаты мазков теперь приходят один за другим: позитивные, позитивные, позитивные. Экран компьютера с симптомами всегда один и тот же: лихорадка и затруднение дыхания, лихорадка и кашель, дыхательная недостаточность. Рентгенология всегда с одним диагнозом: двусторонняя пневмония. Кто-то отправляется в реанимацию. Для других, однако, уже поздно».Врачи отделения не ходят домой, чтобы не заразить родственников, а всем, кто его читает, доктор Маккини предлагает одно. Как можно меньше выходить из дома, обеспечить продуктами пожилых родственников, чтобы они вообще не покидали жилище.Возможно, этот текст покажется паническим, но в Китае врачам было запрещено давать какие-либо публичные комментарии, а Италия оказалась второй страной, которая столкнулась с массовым заражением. В карантине с сегодняшнего дня вся страна — 60 миллионов человек. Умерло 463 человека, заболели тысячи.