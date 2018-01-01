ПОКРОВОМ ПРОНЕСЛАСЯ НЕГОДА

Комунальні служби спільно з працівниками ДСНС спрацювали оперативно й злагоджено, ліквідовуючи наслідки урагану.Вже вдруге природа нагадала, що лютий може бути по-справжньому лютим та непередбачуваним. Вчора протягом дня погода не раз змінювала свій характер, врешті, розгорнулась справжньою негодою. Сильний поривчастий вітер накрив Покров. Було повалено понад 25 дерев, частина міста залишилася без світла, буревій зривав шифер та ламав гілля дерев.Наші служби показали готовність до урагану. Працівники «Добробуту», «Універсал-Сервісу», надзвичайники працювали всю ніч і вже зранку продовжили прибирати місто від наслідків негоди. Містяни бачили швидкість реагування та ефективну взаємодію.Станом на восьму ранку покровчани без перешкод могли добратися на роботу та в школу. Комунальники продовжують працювати, впорядковуючи території.