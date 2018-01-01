Субботний прямой эфир: "Субъективное мнение" от 15 февраля (19:00) Обо всем что происходило за уходящую неделю и не только В студии Виктор Артеменко и Оксана Зеленяк (Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы, высказываем свое мнение)) Эфир проводится каждую субботу в 19:00 на нашем канале в ютуб: https://www.youtube.com/c/ВикторАртеменко после залито в группу на ФБ https://www.facebook.com/groups/citynikopol/ и сохранится на сайте газеты ГОРОД Никополь http://city-nikopol.com.ua/