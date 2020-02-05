В рубрике "НА ТЫ": Так кто же должен ставить общедомовые счетчики воды
Так кто же должен ставить общедомовые счетчики воды
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В гостях студии: Андрей Руденко
Ведущая: Оксана Зеленяк
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