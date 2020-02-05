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В рубрике "НА ТЫ": Так кто же должен ставить общедомовые счетчики воды

Так кто же должен ставить общедомовые счетчики воды
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Так кто же должен ставить общедомовые счетчики воды

Так кто же должен ставить общедомовые счетчики воды В гостях студии: Андрей Руденко Ведущая: Оксана Зеленяк

Опубліковано Газета ГОРОД Никополь Середа, 12 лютого 2020 р.


В гостях студии: Андрей Руденко
Ведущая: Оксана Зеленяк

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