В рубрике "НА ТЫ": Так кто же должен ставить общедомовые счетчики воды

Так кто же должен ставить общедомовые счетчики воды

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ФБ

Так кто же должен ставить общедомовые счетчики воды Так кто же должен ставить общедомовые счетчики воды В гостях студии: Андрей Руденко Ведущая: Оксана Зеленяк Опубліковано Газета ГОРОД Никополь Середа, 12 лютого 2020 р.



В гостях студии: Андрей Руденко

Ведущая: Оксана Зеленяк

Так кто же должен ставить общедомовые счетчики водыЮтуб:ФБВ гостях студии: Андрей РуденкоВедущая: Оксана Зеленяк

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