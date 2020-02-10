КП НІКОПОЛЬВОДОКАНАЛ: Встановлення Загальнобудинкового Обліку Води Обов’язкове!

Загальнобудинковий лічильник води повинен відповідати Технічному регламенту засобів вимірювальної техніки, а також мати: антимагнітний захист та/або датчик використання магніту, обладнання для дистанційного передання результатів вимірювання, захист від сторонніх втручань. Міжповірочний інтервал повинен складати не менше 4 років, термін експлуатації – не менше 12 років. Монтаж виконується у горизонтальному положенні. Вузол обліку встановлюється на стороні споживача на межі майнової належності (вводу) зовнішніх мереж (чи якомога ближче до точки приєднання), у доступному приміщенні з температурою не нижче +5 (відповідно до ДБН та правил). Оснащення будинків вузлами обліку здійснюється відповідно до проектної документації з дотриманням будівельних норм.

Особистий кабінет (сайт nikvoda.dp.ua) Телефони 068-857-52-01, 095-129-63-84, 0800-218-789

Приймання споживачів Водоканалу за адресою: вул.Перспективна,180, каб.109.

Індивідуальний договір (укладається з кожним співвласником); Колективний договір (укладається з управителем або іншою уповноваженою особою); Договір з колективним споживачем (укладається з ОСББ або іншою юридичною особою); Індивідуальний договір за замовчуванням (укладається з кожним співвласником у випадку неприйняття ними рішення про вибір моделі).

Відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», водопровідні вводи до житлових будівель підлягають обов’язковому оснащенню вузлами комерційного обліку в строк до 01 серпня 2020 року.Можливі варіанти джерел фінансування з оснащення будинків приладами обліку:1) за власні кошти власників або співвласників будинку;2) за рахунок коштів з місцевого бюджету;3) У разі встановлення вузла комерційного обліку за рахунок Водоканалу, його вартість компенсують споживачі за рахунок щомісячних внесків, які будуть розраховані ВодоканаломВартість встановлення вузла обліку залежить від ряду чинників, а саме: складності робіт, місця встановлення, типу вузла, стану внутрішньобудинкових систем водопостачання тощо.Також інформуємо, що згідно законодавства, у разі, якщо власник не дає згоди або створює перешкоди по встановленню вузла обліку, Водоканал має право вимагати встановлення приладу судом сервітуту щодо частини будівлі, в якій облаштовується вузол комерційного обліку (відшкодування витрат відбувається за рахунок власника).Відповідно до методики розподілу між споживачами обсягів спожитої у будівлі води, мешканцям, які не мають індивідуальних приладів обліку, здійснювати розрахунки за спожиту воду буде економічно невигідно. З метою уникнення непорозумінь під час розподілу спожитих послуг, рекомендуємо усім споживачам встановити розподільні вузли обліку води (індивідуальні водолічильники в квартирах).Слід відмітити, що згідно нового законодавства, споживач повинен щомісячно передавати показники. Особливу актуальність щомісячна передача показників набуде після облаштування будівлі вузлом комерційного обліку. Адже розподіл загального обсягу спожитої послуги у будівлі буде здійснюватися з урахуванням показників приладів розподільного обліку (індивідуальних лічильників).Варіанти передачі показників:099-199-71-26, 097-137-07-32(пн-чтв з 8 до16 год., птн. з 8 до 15 год.)Зазначимо, що згідно нового законодавства укладати угоду потрібно обов’язково. У разі, якщо співвласники багатоквартирного будинку самостійно не обрали одну з моделей організації договірних відносин, визначених Законом, між виконавцем відповідної комунальної послуги та кожним співвласником укладається індивідуальний договір про надання комунальної послуги з урахуванням особливостей, визначених законодавством.