КП НІКОПОЛЬВОДОКАНАЛ: Встановлення Загальнобудинкового Обліку Води Обов’язкове!

Відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», водопровідні вводи до житлових будівель підлягають обов’язковому оснащенню вузлами комерційного обліку в строк до 01 серпня 2020 року.
Можливі варіанти джерел фінансування з оснащення будинків приладами обліку:
1) за власні кошти власників або співвласників будинку;
2) за рахунок коштів з місцевого бюджету;
3) У разі встановлення вузла комерційного обліку за рахунок Водоканалу, його вартість компенсують споживачі за рахунок щомісячних внесків, які будуть розраховані Водоканалом
Звертаємо увагу на те, що самостійне облаштування вузлу комерційного обліку передбачає виконання відповідних вимог, невиконання яких унеможливлює прийняття його в експлуатацію Водоканалом, а саме:
- Загальнобудинковий лічильник води повинен відповідати Технічному регламенту засобів вимірювальної техніки, а також мати: антимагнітний захист та/або датчик використання магніту, обладнання для дистанційного передання результатів вимірювання, захист від сторонніх втручань. Міжповірочний інтервал повинен складати не менше 4 років, термін експлуатації – не менше 12 років. Монтаж виконується у горизонтальному положенні.
- Вузол обліку встановлюється на стороні споживача на межі майнової належності (вводу) зовнішніх мереж (чи якомога ближче до точки приєднання), у доступному приміщенні з температурою не нижче +5 (відповідно до ДБН та правил).
- Оснащення будинків вузлами обліку здійснюється відповідно до проектної документації з дотриманням будівельних норм.
Вартість встановлення вузла обліку залежить від ряду чинників, а саме: складності робіт, місця встановлення, типу вузла, стану внутрішньобудинкових систем водопостачання тощо.
Також інформуємо, що згідно законодавства, у разі, якщо власник не дає згоди або створює перешкоди по встановленню вузла обліку, Водоканал має право вимагати встановлення приладу судом сервітуту щодо частини будівлі, в якій облаштовується вузол комерційного обліку (відшкодування витрат відбувається за рахунок власника).
Відповідно до методики розподілу між споживачами обсягів спожитої у будівлі води, мешканцям, які не мають індивідуальних приладів обліку, здійснювати розрахунки за спожиту воду буде економічно невигідно. З метою уникнення непорозумінь під час розподілу спожитих послуг, рекомендуємо усім споживачам встановити розподільні вузли обліку води (індивідуальні водолічильники в квартирах).
Слід відмітити, що згідно нового законодавства, споживач повинен щомісячно передавати показники. Особливу актуальність щомісячна передача показників набуде після облаштування будівлі вузлом комерційного обліку. Адже розподіл загального обсягу спожитої послуги у будівлі буде здійснюватися з урахуванням показників приладів розподільного обліку (індивідуальних лічильників).
Варіанти передачі показників:
- Особистий кабінет (сайт nikvoda.dp.ua)
- Телефони 068-857-52-01, 095-129-63-84, 0800-218-789
- Приймання споживачів Водоканалу за адресою: вул.Перспективна,180, каб.109.
Звертаємо Вашу увагу на те, що мешканцям багатоквартирних будинків на загальних зборах потрібно визначитися із тим, в рамках якого договору буде здійснюватися процес обрахунку спожитої послуги. Можливі варіанти:
- Індивідуальний договір (укладається з кожним співвласником);
- Колективний договір (укладається з управителем або іншою уповноваженою особою);
- Договір з колективним споживачем (укладається з ОСББ або іншою юридичною особою);
- Індивідуальний договір за замовчуванням (укладається з кожним співвласником у випадку неприйняття ними рішення про вибір моделі).