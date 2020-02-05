З 05.02.2020 Року Вступають В Дію Нові Тарифи КП «Нікопольводоканал»

Комунальне підприємство «Нікопольводоканал» повідомляє, що з 05 лютого 2020 року вступають в дію нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення, встановлені постановою НКРЕКП № 283 від 04.02.2020р., відповідно до якої тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення КП «Нікопольводоканал» складають:
|грн, з ПДВ
|за 1м.куб.
|для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері ЦВВ*
|для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері ЦВВ(у тому числі населення)
|з 05.02.2020 р.
|що діяли до 05.02.2020 р.
|з 05.02.2020 р.
|різниця
|% росту
|централізоване водопостачання
|4,512
|8,544
|10,992
|2,448
|28,65%
|централізоване водовідведення
|5,424
|13,440
|14,160
|0,720
|5,36%
|Разом
|9,936
|21,984
|25,152
|3,168
|14,41%
Ознайомитися з постановою можна на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет за посиланням http://www.nerc.gov.ua/?id=49176.
Структура тарифів.
На зміну тарифів для КП «Нікопольводоканал» вплинули в першу чергу такі чинники:
1) збільшилися обсяги реалізації, відносно діючої структури: на 1,04 % з централізованого водопостачання та на 1,29 % з централізованого водовідведення;
2) збільшилися витрати на оплату праці на 32,8 %;
3) збільшилися витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов’язкових платежів: на 3,37 % з централізованого водопостачання та на 29,29 % з централізованого водовідведення;
4) зросли витрати на придбання води на 40,0 % у зв’язку зі зміною планової вартості покупної води (централізованого водопостачання), що купується у ПрАТ «Енергоресурси»;
5) змінилися витрати на ремонти: збільшилися на 21,55 % з централізованого водопостачання, зменшилися на 44,63 % з централізованого водовідведення;
6) збільшилася амортизація: на 159,05 % з водопостачання і на 459,07 % з водовідведення – з 486 тис.грн. до 1 625 тис.грн. (кошти для виконання заходів інвестиційної програми);
7) змінилися і решта витрат, в тому числі витрати на реагенти, пально-мастильні матеріали та інше, в зв’язку зі зміною вартості, обсягів і застосуванням індексу цін виробників промислової продукції за базовий період до деяких цін;
8) відповідно до пункту 2.11 Порядку №302 в структурі тарифів ураховано авансовий платіж на електричну енергію: з централізованого водопостачання – 643,43 тис. грн; з централізованого водовідведення – 562,12 тис. грн;
9) відповідно до пунктів 1.10 та 2.9 Порядку №302 в структурі планованих тарифів з централізованого водопостачання передбачено компенсацію витрат різниці між фактичними витратами на електричну енергію, заробітну плату, податки, збори та інші, передбачені законодавством, обов’язкові платежі за звітний період (12 місяців 2018 року) та запланованими відповідними витратами в сумі – 1 877,72 тис. грн;
10) враховано коригування витрат з урахуванням пункту 3 постанови НКРЕКП від 19 липня 2018 року № 728 (вилучення), перераховане відповідно до фактичного строку дії: з централізованого водопостачання – 23,92 тис. грн; з централізованого водовідведення – 15,91 тис. грн.