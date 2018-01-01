Пора бы уже и руководству области обратить внимание на преступные действия градоначальников Марганца
Это небольшой пример вранья и махинаций
Как давят бизнес в Марганце или Сессия похожая на ЧТО?
Как давят бизнес в Марганце или Сессия похожая на ЧТО? Это небольшой пример вранья и махинаций. Пора бы уже и руководству области обратить внимание на преступные действия градоначальников Марганца. Источник: газета ГОРОД Никополь http://city-nikopol.com.ua/8798-kak-davjat-biznes-v-margance-ili-sessija-pohozhaja-na-chto.htmlОпубліковано Газета ГОРОД Никополь Четвер, 19 грудня 2019 р.
а вот полное, довольно информативное видео с этой сессии
https://youtu.be/4RzsU3mFBuw