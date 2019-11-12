ЦНАП ПОКРОВА ПЕРЕМІГ У НОМІНАЦІЇ «ПРОРИВ РОКУ»

Центр надання адміністративних послуг став першим з 13 міст Дніпропетровщини, який виграв грант Програми «U-LEAD з Європою».Протягом двох років місто у тісній співпраці з «U-LEAD з Європою» та GIZ працювало над модернізацією центру, було пройдено чотири важливі раунди, створено «дорожню карту» змін з підвищення ефективності роботи та навчання фахівців.Вчора директор департаменту економічного розвитку облдержадміністрації Петро Лашин, його заступник Олена Лічманенко, директорка Дніпропетровського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми "U-LEAD з Європою" Олена Тертишна та регіональний спеціаліст Програми "U-LEAD з Європою" Світлана Сербіна підводили підсумки спільної роботи.- Нам приємно констатувати, що ЦНАП Покрова максимально орієнтований на користувачів послуг. Вдячні міському голові Олександру Шаповалу, який свідомо й професійно обирав команду, ідучи шляхом покращення роботи центру. Створено не лише належні умови, значно розширено спектр адміністративних послуг і сервісів. Надзвичайно важливо, що за допомогою Програми створюються віддалені робочі місця у старостинському окрузі, сприяючи розвитку об’єднаних територіальних громад.Зазначалося, що Центр став зручнішим та функціональнішим, тут оновлено технічне забезпечення, сучасно облаштовано приміщення з урахуванням місць відпочинку та дитячого куточка. Поліпшення сервісу обслуговування сприяло й збільшенню адмінпослуг зі 151 до 195 та надходжень до місцевої скарбниці.Завдяки спеціальному мобільному кейсу мешканці, що мають проблеми зі здоров’ям, можуть отримати послуги не виходячи з дому. Модернізація відкрила й нові можливості. За результатами вже впроваджених новацій, Покров став одним з переможців Програми щодо забезпечення ЦНАПу спеціалізованим обладнання для оформлення та видачі біометричних паспортів. Це у найближчій перспективі, як і подальша практична імплементація проектів розвитку адміністративних послуг.- Головним завданням було і залишається вдосконалити процес отримання послуг, значно розширити їх спектр, - підкреслює міський голова Олександр Шаповал, - я вдячний Програмі «U-LEAD з Європою", проекту GIZ, ДніпроОДА, Центру розвитку місцевого самоврядування за тісну плідну співпрацю. Результат говорить сам за себе, - ЦНАП Покрова якісно змінився і ми будемо продовжувати цю роботу.