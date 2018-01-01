У Нікопольському районі відкрили одну з найбільших сонячних електростанцій в Європі

У Нікопольському районі Дніпропетровської області запустили другу за потужністю сонячну електростанцію в Європі та першу – в Україні. Щороку вона вироблятиме 400 млн кВт-год електроенергії – достатньо для 200 тис домогосподарств. Проєкт вартістю понад 190 млн євро втілили виключно коштом інвестора.«Дніпропетровщина в лідерах України з розвитку альтернативної енергетики. Чергове підтвердження – нова СЕС у Нікопольському районі. Це наймасштабніший проєкт в сонячній енергетиці країни, – наголосив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко. – Важливо, що об’єкт збудовано без жодної копійки держкоштів – виключно за рахунок інвестора. В результаті маємо додаткові надходження до бюджету, нові робочі місця та підприємство, яке не шкодить довкіллю. А ще – проєкт сприятиме енергонезалежності країни».Покровську сонячну електростанцію звели поблизу села Катеринівка на території колишнього кар’єру. На землях, практично непридатних для сільського господарства, встановили 840 тисяч сонячних панелей. Вони зайняли площу, рівну 600 футбольним полям – понад 400 га. Вага металевих конструкцій досягла 19 тис тонн – це як дві Ейфелеві вежі.«Ми зібрали професійну команду, обрали і встановили на станції електрообладнання кращих світових виробників, забезпечили успішну інтеграцію СЕС в енергосистему країни. Це на 100% національний проєкт, побудований українцями для українців, - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко. - Покровська СЕС – третій проєкт компанії в геліоенергетиці, в який вклали 193 млн євро. ДТЕК в черговий раз підтвердив статус найбільшого національного інвестора в чисту, відновлювану генерацію».Панелі на станції від китайської компанії Risen, яка входить до трійки кращих виробників за версією Bloomberg. Вони вирізняються ефективністю та мінімальними втратами електроенергії. Потужність СЕС – 240 МВт. Завдяки її роботі викиди в атмосферу зменшаться на 400 тис тонн щороку. Стільки ж виробляють, наприклад, 200 тис машин.Об’єкт звели в рекордно короткі строки – за півроку. Для цього задіяли майже 1,5 тис українських фахівців. Нині на СЕС працюють 13 людей. Щороку в місцеві бюджети вона відраховуватиме понад 20 млн грн податків.За потужністю Покровську СЕС випереджає тільки сонячна електростанція у Франції – вона виробляє 300 МВт електроенергії. До трійки європейських лідерів входить ще одна сонячна електростанція Дніпропетровщини. Вона знаходиться в Нікопольському районі поблизу села Старозаводське та має потужність 200 МВт.