АВТОБУСЫ И РЕАЛИИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

С уважением Никопольская Ассоциация Автомобильных Перевозчиков Пассажиров

Городской пассажирский транспорт занимает особое место в городе Никополе и является своеобразным жизнедеятельным органом, так как жизнь города сегодня невозможно представить без постоянного эффективного функционирования автомобильного транспорта. Стандарты и требования современной жизни совсем другие, чем были ранее, население города должно удовлетворить свои потребности в удобном перемещении в масштабе города и области.Каждый гражданин города на протяжении своей жизни прибегает к потребности пользования услугами городского пассажирского транспорта. А по-простому - доехать на работу, в больницу, отвести детей в садик, на культурные мероприятия, а также к месту жительства. Выбор есть, можно и на собственном автомобиле или такси. Но согласитесь, мы в большей части в жизни пользуемся услугами автобуса. Потому, что это и дешевле, вовремя и быстрее. Когда человек ждет своего автобуса он уже знает: что эту услугу он покупает (оплатив за проезд) и автобус с комфортом и безопасностью довезет до места назначения.Каждое утро перед выездом на маршрут городской автобус выезжает чистый и технически исправный. Отправляясь по маршруту, перовезя людей он должен в таком же виде и вернуться, но что мы имеем по возвращению с маршрута. Зачастую изрезанные и разорванные сиденья, поцарапанные спинки сидений и т. д… Наглядно видно насколько негативное отношения недобросовестных пассажиров к дизайну пассажирского салона автобусов..Уместно напомнить, что пассажиры должны бережно относится к оборудованию салона автобуса, соблюдать чистоту и общественный порядок в автобусе. Предъявлять проездные документы в развернутом виде.ООО «ПКП «Мотодор» обслуживает городские и пригородные маршруты отечественными автобусами «Богдан А09202», новой модели Богдан – Атаман 092, автобусами ПАЗ 4234 а также автобусами МАN германского производства. Автобус МАN высокого качества и надежный, признанный во всем мире, который способен выдержать даже наши дороги.К слову, о новых автобусах. Обновлять автопарк автобусов в украинских реалиях практически невозможно. Новый пригородный и городской автобус отечественного производства стоит более 80 тыс. евро, у европейского производителя еще дороже. В этих условиях если Перевозчик попробует заложить стоимость автобуса в цену билета, то будет вынужден увеличить цену в 2,5 – 3 раза. Вкладывать инвестиции зарубежные компании в городские и пригородные перевозки отказываются из – за их убыточности.Мы информируем граждан, что в связи с экономической нестабильной ситуацией Перевозчики не имеют возможности вкладывать инвестиции в закупку новых автобусов. Наша стратегия сегодня: - поддержка существующего парка автобусов путем проведения капитального ремонта на собственной ремонтной базе а также на отечественных заводах. Как результат проведенного капитального ремонта автобусов: - В ноябре 2018 года на маршруте № 14 начал перевозку пассажиров после капитального восстановления автобус Богдан 09202,гос. номер АЕ 86-80 АВ, который работает по сегодняшний день; - С мая 2019 года на маршруте № 11 работает автобус «Богдан А09202, гос. номер АЕ 01-17 АВ после его восстановления на Черкасском автобусном заводе. Фактически это новый автобус, отзывы пассажиров и Перевозчиков высокие. - 25 октября т.г. на маршруте № 14 начнет работать автобус Богдан гос. номер АЕ 06-32 АВ после его восстановления. Практически это новые автобусы срок эксплуатации которых продливается еще на 5-6 лет.Поэтому обращаемся с просьбой к жителям Никополя – давайте бережнее относиться к общественному транспорту, ведь очень приятно бывает, когда появляются на маршрутах новые автобусы, обеспечивая безопасность и комфорт пассажиров. Если Вы увидите, что кто-то, находясь в автобусе, портит салон - не оставляйте это без внимания, постарайтесь это остановить, ведь это достояние каждого из нас. Если мы будем позволять ломать и калечить сиденья в автобусе, то не будет в Никополе ни хороших автобусов, ни скамеек и клумб, ни парков и аллей.Поэтому давайте уважать себя, труд и ресурсы тех людей которые делают нашу жизнь лучше. ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС САМИХ!