Эту дату наша семья запомнит на всю жизнь

Хочу рассказать свою историю, душевная рана, которая не заживёт никогда.17.07 мы с своей собакой породы немецкая овчарка, по кличке Босс, обратились за вет.помощью в Никопольскую городскую ветеринарную клинику.



У собаки периодически был запор.Мы и раньше обращались с этой проблемой, когда приём вели другие вет.врачи, но было все нормально,собака после механической чистки кишечника чувствовала себя всегда хорошо.

Никто из других вет.врачей не вводил собаке никаких препаратов. Несколько раз мы приводили собаку на приём к вет.врачу Старовойтовой Яне Вадимовне, все было нормально, после чистки собака чувствовала себя хорошо, никаких мед.препаратов она не вводила.



Но 17.07 2019 г. наша семья запомнит на всю жизнь. Вет.врач Старовойтова Яна, когда нас увидела в коридоре клиники, ненавистным взглядом сказала нам в лицо: "Опять вы пришли, могли бы уже сами научиться это делать!". Уже тогда было ясно, что вет.врач что-то замышляет, жаль что мы этого сразу не поняли, и никогда бы не отдали нашу собаку в руки "палача". Всю жизнь со слезами на глазах мы будем себя корить за это.



Дальше развивались так события этого дня. Вет.врач Яна сказала что б мы подождали её на улице. Потом она пришла с медсестрой, в руках у неё были два наполненных шприца и один пузырёк держала медсестра в руках. Старовойтова сделала два укола, а затем набрала ещё один шприц с того пузырька и сделала укол собаке. А медсестра унесла с собой оставшуюся жидкость в кабинет. Через пять минут собака упала на землю и лежала обездвиженная, как-будто ей ввели наркоз при операции. Она сделала механическую чистку собаке и сказала заплатить 200 грн. Сын пошёл к ней в кабинет и отдал деньги. У нас даже в мыслях не было, что она не запишет в журнал регистрации посещений и назначений, это она сделала специально, чтоб потом снять с себя ответственность, зная заранее, что собака умрёт.



Собака еле-еле дошла к машине и упала еле дыша, в машине она еле дышала, не реагировала ни на что. Мы побежали в клинику, сказали Яне что с собакой совсем плохо, на что она ответила, что у неё приём и ей некогда. Едте домой и пусть собака сутки спит и её не беспокоить. Когда мы приехали домой, то собаку выносили с машины на покрывале. Это бы ло очень страшно смотреть на это, у нас тряслись руки. Мы опять позвонили в клинику Яне, дрожащим голосом, в слезах просили её приехать, но она отказалась,сказала, что приём у неё закончился и ей нужно идти на вызова. Мы просили, говорили ей, что привезём, но она отвечала, что все будет хорошо с вашей собакой. И ещё мы забыли сказать, что когда ещё в клинике была собака, еле дышала, она её послушала стетоскопом и сказала:"Что да, сердцебиение учащенное и дыхание поверхностное, ничего страшного - это реакция на препараты, которые я ввела" и ушла.



Когда прошло два часа, собака лежала, не могла подняться, мы приподняли ей голову, и она чуть - чуть попила воду и подняться так и не смогла, мы через каждый час бегали смотреть собаке в комнате, она все так же продолжала лежать обездвиженная, а через сутки, ночью, собака умерла. Мы были в таком шоке, как так, собака пришла с запором на своих ногах, а унесли на покрывале с клиники. Мы утром позвонили вет врачу Яне, сказали,что собака умерла, спросили у неё, какие Вы ввели препараты и зачем ?, до этого никогда никто не вводил собаке никаких мед.препаратов при чистке кишечника, на что она ответила, что не помнит, что вводила, и чтоб её больше не беспокоили, и не звонили. Она не сказала нам, что надо сделать сразу вскрытие умершей собаки,специально что б скрыть фактор смерти собаки и что б не было доказательства её вины.



Когда мы приехали в клинику к ней, она начала нас выгонять, и говорить, что видет нас в первый раз и отказалась показывать нам журнал назначений. Тогда мы пошли к глав.врачу Андреевой Н.В,которой на рабочем месте не оказалось, сказали, что она в отпуске и заместителя тоже не было. Нам сказали звонить через несколько дней. Мы в этот день написали жалобу и указали свой номер телефона, нам сказали, что вам заведущая перезвонит, но так в течение полтора месяца, нам никто не звонил и жалобу не рассматривал.



Все это время отвечали, главврач и заместитель ещё не вышли на работу. И вот 28.08.2019г. в очередной раз мы позвонили в клинику и нам сказали, что главврач Андреева Н.В вышла на работу. Мы примчались в клинику, кабинет открыт, а её нет. Сказали, что она где - то на территории, сейчас подойдёт, прошло около часа, но она так и не появилась. Мы опять спросили, на что нам ответили, что она на совещании в райисполкоме.Не дождавшись её мы ушли.



Пришли в понедельник, она долго шептала Старовойтовой, а затем пригласила нас в кабинет. Нашла нашу жалобу которая была подана ещё полтора месяца назад, и сказала что рассмотрит её, потом начала выгогять нас с кабинета, не захотев нас выслушать,показывая на дверь,грозилась вызвать полицию, мотивируя что мы ей мешаем работать. Мы вышли из кабинета, но когда вспомнили, что нужно зарегистрировать жалобу, вернулись к ней, потребовав нашу жалобу, на что глав.врач Андреева сказала, что никакой жалобы не было, и она нас видет в первый раз.



Мы написали другую жалобу и сказали что не покинем кабинет, пока вы её при нас не зарегистрируете в двух экземплярах и под регистрационным номером.

Вот какой "бардак" творится в Никопольской ветеринарной клинике!!. Через раз ведуться записи в журнале отчётности, а главврач уничтожает жалобы, в клинике не выдавались за все время нашего посещения никакие чеки об оплате, мы даже не знали, что ветеринар должен записать в журнал посещений посетителя и все назначения дожна была вносить, а за оказанные услуги не направляли в кассу и не выдавали чеки. Мы несколько лет посещали городскую клинику, но нам никогда не выдавали чеки об оплате, мы первый раз только услышали после случившейся с нашой собакой бедой.

Получается что деньги ложат себе в карман сотрудники клиники. И это гос.учереждение!!!.



И ещё забыли сказать, как ответила глав.врач нам :"Если это плохой врач, зачем вы тогда сюда ходите?, найдите себе другого врача." Возникает вопрос:"Зачем тогда существует государственная вет.клиника?." Когда работают такие неквалифицированные вет.врачи. Которые получают бюджетные деньги, а ставят неправильные диагнозы и вводят препараты от которых погибают животные. Мы оставили жалобу на горячей линии.



Убедительная просьба, посоветовать нам куда обратиться, за такое отношение сотрудников к своим клиентам. Которые чувствуют свою безнаказанность так как специально не записывали в журнал посещений своих клиентов и тем самым мотивируя что на приёме никогда не были. Наша семья всю жизнь будет корить себя что не уберегла нашу любимую собаку от бездушного, лживого ветеринара Яны, которая смотрит и врет в глаза. Бог ей судья.



Просим редакцию помочь в решении вопроса, в какие органы нам обратиться с жалобой на неквалифицированных и некорректно ведущих сотрудников которые в глаза врут и цинично усмехаются нам в лицо, чувствуя свою безнаказанность!!!.



Влад Осетров

В редакцию газеты "ГОРОД Никополь" поступил звонок а следом и письмо, которое нельзя прочесть без эмоций и приводим его без редактирования. От себя хочу добавить что не знаю как бы я поступил на месте автора, Влада и его семьи. Ведь у многих, у нас, наши животные это практически полноправные ее члены. Как человек - не знаю. А как журналист готов выслушать и вторую сторону но не просто, а в студии, за круглым столом.