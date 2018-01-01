ВСЕ НОВОСТИ:

США - Никополь. Связь времен. Фантастическая история которая стала реальностью (видео)


США - Никополь. Связь времен. Фантастическая история которая стала реальностью (видео)

ранее мы писали: Внуки из Америки: Помогите найти информацию о нашей бабушке
http://city-nikopol.com.ua/8666-vnuki-iz-ameriki-pomogite-najti-informaciju-o-nashej-babushke.html

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.