Дар'я Нагайцева — наша! Нікопольчанка, яка стала чемпіонкою Польщі з кікбоксингу

У час, коли Нікополь ледь не щодня здригається від вибухів, з’являються новини, які — як ковток повітря. Які гріють душу й нагадують: ми — сильні. Ми — незламні.
Одна з таких новин — історія Дар’ї Нагайцевої. Вона — не просто спортсменка. Вона — дівчина з Нікополя, яка стала чемпіонкою Польщі з кікбоксингу! І нам пощастило поспілкуватися з нею.
"Я — Дар'я Нагайцева, уродженка нашого славного Нікополя.
Любов до спорту у мене з дитинства — я з спортивної родини.
Мій тато все життя займався самбо, дзюдо, змішаними єдиноборствами, тренувався у легендарних тренерів Дашка та Науменка в СК «Електрометалург».
А з 2014 року — він на фронті. Захищає Україну.
Мене віддали на художню гімнастику ще в три роки — теж у "Електрометалург". Я займалась до 13-ти, поки не зазнала серйозної травми.
Потім — війна. Переїзд до Польщі. Нове життя, нова мова, нова країна. Але спорт я не покинула.
Кікбоксингом займаюся лише пів року. Спочатку боялась — страх бути побитою зупиняв. Але перемогла його.
Тренуюсь по 2–3 рази на день: кікбоксинг, біг, спортзал.
І от — мій перший серйозний турнір: Академічний чемпіонат Польщі.
Я стала чемпіонкою Польщі у full-contact (категорія до 52 кг) — це формат, де б’ються на повну, до нокауту.
Ще виборола срібло у point-fighting (до 50 кг) та бронзу у kick-light.
Це був неймовірно важкий шлях. Перший бій у рингу. Мінус 8 кг перед змаганнями. Старі травми, страх, хвилювання — все це довелось перебороти.
І тепер — я готуюсь до наступного виклику: у серпні представлятиму Польщу на Академічному чемпіонаті Європи."
Дар’я — приклад сили, впертості й любові до життя. Її історія — це не просто спорт. Це наша спільна боротьба за гідність, за мрію, за перемогу.
Побажаємо Дар’ї перемоги на Європейському чемпіонаті — і хай кожен її удар буде не лише точним, а й символом незламного духу українців. З Нікополя — до Європи. З любов'ю — до України.