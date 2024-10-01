Дар'я Нагайцева — наша! Нікопольчанка, яка стала чемпіонкою Польщі з кікбоксингу

"Я — Дар'я Нагайцева, уродженка нашого славного Нікополя.

Любов до спорту у мене з дитинства — я з спортивної родини.

Мій тато все життя займався самбо, дзюдо, змішаними єдиноборствами, тренувався у легендарних тренерів Дашка та Науменка в СК «Електрометалург».

А з 2014 року — він на фронті. Захищає Україну.

Мене віддали на художню гімнастику ще в три роки — теж у "Електрометалург". Я займалась до 13-ти, поки не зазнала серйозної травми.

Потім — війна. Переїзд до Польщі. Нове життя, нова мова, нова країна. Але спорт я не покинула.

Кікбоксингом займаюся лише пів року. Спочатку боялась — страх бути побитою зупиняв. Але перемогла його.

Тренуюсь по 2–3 рази на день: кікбоксинг, біг, спортзал.

І от — мій перший серйозний турнір: Академічний чемпіонат Польщі.

Я стала чемпіонкою Польщі у full-contact (категорія до 52 кг) — це формат, де б’ються на повну, до нокауту.

Ще виборола срібло у point-fighting (до 50 кг) та бронзу у kick-light.

Це був неймовірно важкий шлях. Перший бій у рингу. Мінус 8 кг перед змаганнями. Старі травми, страх, хвилювання — все це довелось перебороти.

І тепер — я готуюсь до наступного виклику: у серпні представлятиму Польщу на Академічному чемпіонаті Європи."