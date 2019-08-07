Внуки из Америки: Помогите найти информацию о нашей бабушке

Виктор Артеменко

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Спасибо!

Сегодня мне позвонили с номера +1 973 ... (Америка), мужчина представился Михаилом и пояснил что в Никополе жила его покойная бабушка, Елена Гохман. Которая в начале 50 х работала корреспондентом газеты "Никопольская Правда". Её внуки и правнуки очень хотят разыскать что-нибудь, связанное с её жизнью и работой (о которой она им так много рассказывала).На следующей неделе Михаил с детьми намерен приехать в Никополь и попросил меня помочь ему в поисках информации.Я уже связался с директором городского музея который не отказал предоставить архивы.Но я решил обратиться еще и к журналистам и к Никопольчанам: - Может кто что вспомнит о журналистке 50 - х Елене Гохман. Ведь внукам и правнукам будет важна любая информация, а мы поможем в благородном деле.