В Марганці обурені містяни кричали ГАНЬБА владі під час псевдовідкриття дитячого майданчика на Максимівці… (відео)

1 липня 2019 року пройшло відкриття дитячого майданчика на Максимівці, куди приїхало пропіаритись все злодійкувате керівництво міста Марганець: Платонова Т., Приймак А., Кострикіна В., болонкі Мухін А. і Мухіна О., які хотіли розказати байку проте, як вони будують, але Громада їм вже не вірить.Нагадаємо в 2017 р. депутат Польський Дмитро подав звернення до народного депутата України і прем’єр-міністра України, щодо необхідності встановлення дитячого майданчика в районі Максимівка м. Марганець. На місто була виділена субвенція з держбюджету на придбання дитячого майданчика, але адресу де встановити майданчик в постанові Кабінету Міністрів України не прописали, там і подумати не могли, що виділені кошти підуть на інші цілі…В 2018 р. знову була виділена субвенція для придбання дитячого майданчика, але вже з чіткою адресою і ось з 2018 року по червень 2019 року влада постійно міркувала, як використати ці кошти на інші потреби. Депутат Польський Д. змусив виконати постанову Кабінету Міністрів України та придбати дитячий майданчик…І ось коли все зроблено приїхали ВОНИ))