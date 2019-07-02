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В Марганці обурені містяни кричали ГАНЬБА владі під час псевдовідкриття дитячого майданчика на Максимівці… (відео)


1 липня 2019 року пройшло відкриття дитячого майданчика на Максимівці, куди приїхало пропіаритись все злодійкувате керівництво міста Марганець: Платонова Т., Приймак А., Кострикіна В., болонкі Мухін А. і Мухіна О., які хотіли розказати байку проте, як вони будують, але Громада їм вже не вірить.

Нагадаємо в 2017 р. депутат Польський Дмитро подав звернення до народного депутата України і прем’єр-міністра України, щодо необхідності встановлення дитячого майданчика в районі Максимівка м. Марганець. На місто була виділена субвенція з держбюджету на придбання дитячого майданчика, але адресу де встановити майданчик в постанові Кабінету Міністрів України не прописали, там і подумати не могли, що виділені кошти підуть на інші цілі…



В 2018 р. знову була виділена субвенція для придбання дитячого майданчика, але вже з чіткою адресою і ось з 2018 року по червень 2019 року влада постійно міркувала, як використати ці кошти на інші потреби. Депутат Польський Д. змусив виконати постанову Кабінету Міністрів України та придбати дитячий майданчик…
І ось коли все зроблено приїхали ВОНИ))

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