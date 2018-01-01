Двенадцать ошибок на 30 миллионов гривен. Часть № 1



Прошло два года…



На мой взгляд, заместитель городского головы С.В.Тыхенко так и не смог навести порядок в некоторых вопросах, за которые получает заработную плату.



По своим должностным обязанностям, Сергей Витальевич координирует и контролирует работу Управления благоустройства, инфраструктуры и коммунального хозяйства (бывшее УЖКХ).



Сложно сосчитать - сколько раз мы в прошлом году критиковали работу этого Управления. Государственная аудиторская служба Украины провела по нашей инициативе четыре проверки, которые зафиксировали грубые нарушения Закона «О публичных закупках». Были проведены Общественные слушания по вопросам организации работы УЖКХ.



Неоднократно мы направляли на имя городского головы обращения с информацией о недостатках в работе тендерного комитета УЖКХ.

Казалось бы – профильный заместитель городского головы Сергей Тыхенко должен сделать соответствующие выводы. Но бардак(другого слова не подобрать) в сфере публичных закупок продолжается.



За три неполных месяца по причине неудовлетворительной организации были отменены 12 тендерных процедур на сумму почти 30 миллионов гривен.



Никто не был привлечен к ответственности за срыв так необходимых городу работ … Сергей Тыхенко молчит и никакого воздействия на своих подчиненных не оказывает. А ведь отмена тендерной процедуры по вине тендерного комитета – это чрезвычайное происшествие, так как нарушаются сроки выполнения текущих и капитальных ремонтов объектов инфраструктуры города, а также закупок необходимых товаров.



Судите сами:

1). - 5 апреля 2019 года была отменена тендерная процедура на сумму 850 000 гривен. Предмет закупки – контейнеры для мусора. Причина отмены – недостатки в оформлении технического задания, которые невозможно исправить



2) - 7 мая 2019 года была отменена тендерная процедура на сумму 3 235 000 гривен. Предмет закупки – снос и обрезка деревьев (ШЕСТЬ лотов). Причина отмены – «ошибки тендерного комитета, которые невозможно исправить».



3). - 4 июня 2019 года была отменена тендерная процедура на сумму 10 277 000 гривен. Предмет закупки – капитальный ремонт дорожного покрытия по улице Б.МОЗОЛЕВСКОГО. Причина отмены – «ошибки тендерного комитета, которые невозможно исправить».



4). - 4 июня 2019 года была отменена тендерная процедура на сумму 3 179 000 гривен. Предмет закупки – капитальный ремонт дорожного покрытия по улице ГЕРЦЕНА. Причина отмены – «ошибки тендерного комитета, которые невозможно исправить». Кстати, по этой процедуре был уже определен победитель – ООО «НИКОБУДМОНТАЖ». Эта фирма связана с депутатом В.Колесником. Однако, ГОСАУДИТСЛУЖБА выявила нарушения в тендерной процедуре и поставила закупку на мониторинг.



5). - 6 июня 2019 года была отменена тендерная процедура на сумму 1 241 000 гривен. Предмет закупки – капитальный ремонт внутриквартальных дорог по ул. Электрометаллургов, 52. Причина отмены – «ошибки тендерного комитета, которые невозможно исправить».



6).- 6 июня 2019 года была отменена тендерная процедура на сумму 2 674 000 гривен. Предмет закупки – текущий ремонт внутриквартальных территорий (23 лота по 23 адресам). Причина отмены – «ошибки тендерного комитета, которые невозможно исправить».



7). - 6 июня 2019 года была отменена тендерная процедура на сумму 3 250 000 гривен. Предмет закупки – текущий ремонт внутриквартальных территорий (18 лотов по 18 адресам). Причина отмены – «ошибки тендерного комитета, которые невозможно исправить».



8). - 13 июня 2019 года была отменена тендерная процедура на сумму 3 876 000 гривен. Предмет закупки – капитальный ремонт тротуара по пр. Трубников (от ул. Мазепы до ул. Соборной). Причина отмены – «ошибки тендерного комитета, которые невозможно исправить».



9). -19 июня 2019 года была отменена тендерная процедура на сумму 199 900 гривен. Предмет закупки – капитальный ремонт тротуара по ул. Никитинской. Причина отмены – необходимость внесения изменений в техническое задание.



10). - 19 июня 2019 года была отменена тендерная процедура на сумму 197 000 гривен. Предмет закупки – капитальный ремонт тротуара по ул. Рыжикова. Причина отмены – необходимость внесения изменений в техническое задание.



11). -21 июня 2019 года была отменена тендерная процедура на сумму 580 000 гривен. Предмет закупки – капитальный ремонт тротуара по ул. Шевченко 102-104. Причина отмены не указана, протокол тендерного комитета по этому объекту не опубликован.



12). -26 июня 2019 года была отменена переговорная процедура на сумму 100 000 гривен. Предмет закупки – содержание фонтанов в чистоте. Причина отмены – «ошибки при проведении переговорной процедуры, которые невозможно исправить».



Итого – на общую сумму в 29658000 гривен ( источник информации -



Некоторые из отмененных тендерных процедур уже повторно переобъявлены, но факт уже зафиксирован: члены тендерного комитета УЖКХ или злоупотребляют своим положением, или халатным образом исполняют свои должностные обязанности.



А городской голова А.П.Фисак и его профильный заместитель С.В.Тыхенко никак не реагируют.

Некоторые отмененные тендерные процедуры вызывают серьезные подозрения в наличии коррупционной составляющей. Торги выигрывали «чужие» для городской власти фирмы, и моментально следовала отмена результатов аукциона.



Мы продолжаем следить за этой ситуацией – окончательные выводы сделаем по результатам повторных торгов, о чем сообщим никопольчанам.



А городскому голове и его заместителю следует более добросовестно исполнять свои обязанности по контролю за работой подчиненных. Зарплату ведь они получают регулярно и без задержек….



Виталий Журавлёв НІКОПОЛЬЦІ Громадська Спілка

Никопольчане, в 2017 году заместитель городского головы Сергей Тыхенко во время своего телевизионного выступления на канале «МОСТ» на всю Днепропетровскую область заявил: «Я – технарь, а не управленец». Ну, не боги горшки обжигают. Была надежда, что со временем Сергей Витальевич наберется опыта и разберется в сфере жилищно-коммунального хозяйства Никополя.Прошло два года…На мой взгляд, заместитель городского головы С.В.Тыхенко так и не смог навести порядок в некоторых вопросах, за которые получает заработную плату.По своим должностным обязанностям, Сергей Витальевич координирует и контролирует работу Управления благоустройства, инфраструктуры и коммунального хозяйства (бывшее УЖКХ).Сложно сосчитать - сколько раз мы в прошлом году критиковали работу этого Управления. Государственная аудиторская служба Украины провела по нашей инициативе четыре проверки, которые зафиксировали грубые нарушения Закона «О публичных закупках». Были проведены Общественные слушания по вопросам организации работы УЖКХ.Неоднократно мы направляли на имя городского головы обращения с информацией о недостатках в работе тендерного комитета УЖКХ.Казалось бы – профильный заместитель городского головы Сергей Тыхенко должен сделать соответствующие выводы. Но бардак(другого слова не подобрать) в сфере публичных закупок продолжается.За три неполных месяца по причине неудовлетворительной организации были отменены 12 тендерных процедур на сумму почти 30 миллионов гривен.Никто не был привлечен к ответственности за срыв так необходимых городу работ … Сергей Тыхенко молчит и никакого воздействия на своих подчиненных не оказывает. А ведь отмена тендерной процедуры по вине тендерного комитета – это чрезвычайное происшествие, так как нарушаются сроки выполнения текущих и капитальных ремонтов объектов инфраструктуры города, а также закупок необходимых товаров.Судите сами:1). - 5 апреля 2019 года была отменена тендерная процедура на сумму 850 000 гривен. Предмет закупки – контейнеры для мусора. Причина отмены – недостатки в оформлении технического задания, которые невозможно исправить2) - 7 мая 2019 года была отменена тендерная процедура на сумму 3 235 000 гривен. Предмет закупки – снос и обрезка деревьев (ШЕСТЬ лотов). Причина отмены – «ошибки тендерного комитета, которые невозможно исправить».3). - 4 июня 2019 года была отменена тендерная процедура на сумму 10 277 000 гривен. Предмет закупки – капитальный ремонт дорожного покрытия по улице Б.МОЗОЛЕВСКОГО. Причина отмены – «ошибки тендерного комитета, которые невозможно исправить».4). - 4 июня 2019 года была отменена тендерная процедура на сумму 3 179 000 гривен. Предмет закупки – капитальный ремонт дорожного покрытия по улице ГЕРЦЕНА. Причина отмены – «ошибки тендерного комитета, которые невозможно исправить». Кстати, по этой процедуре был уже определен победитель – ООО «НИКОБУДМОНТАЖ». Эта фирма связана с депутатом В.Колесником. Однако, ГОСАУДИТСЛУЖБА выявила нарушения в тендерной процедуре и поставила закупку на мониторинг.5). - 6 июня 2019 года была отменена тендерная процедура на сумму 1 241 000 гривен. Предмет закупки – капитальный ремонт внутриквартальных дорог по ул. Электрометаллургов, 52. Причина отмены – «ошибки тендерного комитета, которые невозможно исправить».6).- 6 июня 2019 года была отменена тендерная процедура на сумму 2 674 000 гривен. Предмет закупки – текущий ремонт внутриквартальных территорий (23 лота по 23 адресам). Причина отмены – «ошибки тендерного комитета, которые невозможно исправить».7). - 6 июня 2019 года была отменена тендерная процедура на сумму 3 250 000 гривен. Предмет закупки – текущий ремонт внутриквартальных территорий (18 лотов по 18 адресам). Причина отмены – «ошибки тендерного комитета, которые невозможно исправить».8). - 13 июня 2019 года была отменена тендерная процедура на сумму 3 876 000 гривен. Предмет закупки – капитальный ремонт тротуара по пр. Трубников (от ул. Мазепы до ул. Соборной). Причина отмены – «ошибки тендерного комитета, которые невозможно исправить».9). -19 июня 2019 года была отменена тендерная процедура на сумму 199 900 гривен. Предмет закупки – капитальный ремонт тротуара по ул. Никитинской. Причина отмены – необходимость внесения изменений в техническое задание.10). - 19 июня 2019 года была отменена тендерная процедура на сумму 197 000 гривен. Предмет закупки – капитальный ремонт тротуара по ул. Рыжикова. Причина отмены – необходимость внесения изменений в техническое задание.11). -21 июня 2019 года была отменена тендерная процедура на сумму 580 000 гривен. Предмет закупки – капитальный ремонт тротуара по ул. Шевченко 102-104. Причина отмены не указана, протокол тендерного комитета по этому объекту не опубликован.12). -26 июня 2019 года была отменена переговорная процедура на сумму 100 000 гривен. Предмет закупки – содержание фонтанов в чистоте. Причина отмены – «ошибки при проведении переговорной процедуры, которые невозможно исправить».Итого – на общую сумму в 29658000 гривен ( источник информации - https://prozorro.gov.ua/tender/search/?query=26136719&status=cancelled ).Некоторые из отмененных тендерных процедур уже повторно переобъявлены, но факт уже зафиксирован: члены тендерного комитета УЖКХ или злоупотребляют своим положением, или халатным образом исполняют свои должностные обязанности.А городской голова А.П.Фисак и его профильный заместитель С.В.Тыхенко никак не реагируют.Некоторые отмененные тендерные процедуры вызывают серьезные подозрения в наличии коррупционной составляющей. Торги выигрывали «чужие» для городской власти фирмы, и моментально следовала отмена результатов аукциона.Мы продолжаем следить за этой ситуацией – окончательные выводы сделаем по результатам повторных торгов, о чем сообщим никопольчанам.А городскому голове и его заместителю следует более добросовестно исполнять свои обязанности по контролю за работой подчиненных. Зарплату ведь они получают регулярно и без задержек….

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